Como fazer uma ligação usando seu smartphone mesmo quando não há conexão: Guia

Precisa ligar, mas não há recepção em lugar nenhum? Não se preocupe: você pode fazer isso de qualquer maneira usando este método.

Apesar da tecnologia altamente avançada e de todas as inovações que temos no campo da tecnologia, às vezes ainda nos encontramos como nos velhos tempos: temos que fazer uma ligação importante ou urgente e Eles não têm espaço Em qualquer lugar. Podemos nos encontrar em uma determinada situação que exija intervenção imediata e comunicação instantânea, mas não há como mostrar mais algumas barras em nosso smartphone. Não podemos nem falar sobre Wi-Fi e podemos entrar em pânico. o que deveria ser feito? Primeiro, não se preocupe: existe uma solução e é mais simples do que você imagina.

Na verdade, é perfeitamente possível fazer chamadas através do seu smartphone mesmo que não haja recepção onde você está naquele momento. Talvez você não conheça esse método que pode realmente salvar sua vida em situações extremas em que você precisa fazer aquela ligação naquele momento específico, mas seu telefone não se preocupa em discar. Aqui está tudo o que você precisa fazer para sair dessa situação.

Como continuar fazendo uma ligação mesmo que não haja recepção: você pode fazer isso usando seu smartphone

Você está preso em um túnel e quer ligar para alguém para ajudá-lo? Você está no meio do sertão e não sabe como entrar em contato com alguém para buscá-lo? Por algum motivo inexplicável, seu celular não atende e você precisa ligar para alguém? Não entre em pânico, você pode Faça chamadas mesmo sem conexãoBasta seguir este método simples que você também pode aplicar no seu smartphone. Experimente agora e certifique-se de que funcionará sem problemas.

Você pode Aproveite a ajuda Google Voz! É uma espécie de número de celular vinculado à sua conta Google que permite fazer ligações sem precisar de recepção no smartphone. Naturalmente, você terá que encontrar uma rede Wi-Fi para se conectar para acessar esses recursos úteis do serviço Google, mas hoje existem muitas redes gratuitas e seguras que você pode acessar simplesmente com uma conta ou número de telefone.

Desta forma você poderá se comunicar com quem quiser através do seu dispositivo sem precisar ter espaço para se comunicar da forma “clássica”. Você pode baixar o Google Voice na sua loja de aplicativos e é um serviço totalmente gratuito que está vinculado à sua conta do Google e você terá que criá-lo se não tiver uma.