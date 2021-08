Com Renato Sanchez perto de se mudar para o Barcelona, ​​a ideia da Juventus vai esmorecer

O Juventus Isso pode definir algumas negociações de mercado importantes nos próximos dias. Na verdade, a necessidade de qualidade no meio-campo ajudou a dar mais confiança à Juventus na partida contra o Barcelona. Durante todo o jogo Miralem Bijnik esteve no banco, uma indicação clara de que não era considerado parte integrante do programa desportivo catalão. Pode vir na forma de um empréstimo gratuito ou de uma transferência gratuita. Outro perfil que acompanha o clube da Juventus é o perfil de Manuel Locadelli, para quem está agendado um encontro entre Sassuolo e Juventus nos próximos dias.

No entanto, o Tchouameni de Mônaco e, acima de todas as alternativas, estão sendo avaliados Renato Lanches Lírio. No entanto, os portugueses podem deixar o elenco a seguir à Juventus நடுகளம். Na verdade, o Barcelona terá um interesse definitivo nele. Segundo a imprensa francesa, o agente desportivo do médio Jorge Mendes está em negociações para ser transferido para o clube catalão.

Barcelona terá interesse em comprar Renato Sanchez

De acordo com os últimos rumores de mercado lançados por jornais esportivos franceses Renato Sanchez Vamos para Barcelona nas próximas semanas. O clube catalão teria identificado o melhor perfil para meio-campo em português.

A despedida de Messi pode servir de base para uma visita Compra Importante porque o clube catalão economizou cerca de 30 milhões de euros para uma temporada de contratação da Argentina. Porém, há um problema com a avaliação de mercado de Renato Sanchez, ele poderia sair da Lilly por pelo menos 30 milhões de euros.

O Barcelona não tem muitos recursos financeiros no momento, por isso não quer gastar esse valor imediatamente. É por isso que ele quer definir a negociação com base em um estrito direito de dívida e resgate: porém, um sistema de pagamento que não satisfaz a empresa francesa que deseja uma venda firme.

Mercado Juventus

A Juventus pode formalizar a prorrogação do contrato nos próximos dias Palo Dybala. Já houve um encontro entre o agente esportivo do jogador Jorge Anton e o clube da Juventus, e seria uma opção comum continuarmos juntos.

Cristiano deveria estar em Turim também Ronaldo, Está prevista para junho de 2022, até o vencimento do contrato. A chegada de Messi ao Paris Saint-Germain fechará na verdade a chance do português de deixar o clube da Juventus. Na verdade, o único alvo possível para o jogador é a empresa francesa.

© Reprodução proibida