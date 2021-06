Cirurgia do coração de Omar Pedrini: a mensagem no Instagram ست

Omar Badrini, o ex-líder da Temoria, você terá que passar por uma alergia operação do coração de aneurismas. Ele mesmo transmite aos fãs a partir de sua conta do Instagram, com a extensão longa postagem Nele, ele explica por que teve que parar e cancelar seus compromissos de trabalho, reafirmando que “Ele vai voltar mais forte do que antes. Poderia ter sido um verão de reinicialização e, em vez disso, eu ficaria nos boxes por um tempo. Mas tenho que aceite meu carma com calma. ”Um guerreiro sabe como Ele aprende a amar sua dor …

Já em 2014 Omar , recentemente Tornou-se pai pela terceira vezEle passou por uma cirurgia cardíaca de emergência depois de adoecer durante um show em Roma. Agora, a nova intervenção planejada.

Caros amigos,

O “ponto de ruptura” será mais longo do que o esperado para tornar a intervenção possível amanhã. Já fui transferido para uma Cirurgia Cardíaca em Bolonha, onde vou fazer uma cirurgia vascular. Em termos técnicos, tenho um aneurisma de aorta (porra). Quem me segue sabe do que estou a falar, por isso lamento dar-lhe esta notícia, mas também quero dar-lhe uma boa notícia: cheguei aqui a minha perna e não em caso de emergência, os anjos “com certeza vão poderei fazer melhor e se tudo correr bem estarei mais forte do que antes. A cirurgia vai ser mais simples e portanto o tempo de internação deve ser mais curto. O que mais me arrependo, como estou acostumada a cumprir minhas obrigações, é que teremos que adiar alguns dos muitos compromissos já agendados. Lamento pelos organizadores que acreditam em mim e lamento por não ter abraçado vocês com minha música novamente após este ano difícil, mas farei de tudo para voltar em breve. Também ruim depois de um ano tão difícil em que a música já sofreu mais injustamente do que outros setores. É o reinício do verão e, em vez disso, vou ficar nos fossos por um tempo. Mas tenho que aceitar meu carma com calma. Alguém disse ‘um guerreiro pode aprender a amo sua dor. “É isso. Minha vontade é voltar ao palco o mais rápido possível. Senhor o mais rápido possível e retome a jornada com minha maravilhosa banda, mas seria tolice agora fazer planos ou anúncios piores, antes de amanhã. Despedimo-nos no final de 2019 com vento nas velas e agora devemos estar prontos para voar sem vento. Enquanto isso, eu o abraço com força, pelo menos daqui e, por favor, “Achei que você estivesse ao meu lado!”

Grande amor

E se