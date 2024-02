Ciência, ficção científica e pseudociência: começa o Festival Fujiya

E Está tudo pronto para o dia de abertura do Festival de Ciências de Fujiya. A segunda edição terá início na segunda-feira, 26 de fevereiro. São vários compromissos a partir da manhã.

A abertura oficial, que terá lugar às 16h30 no Palácio Dogana, contará com a presença de: Prefeita de Foggia, Maria Aida Episcopo; Assessora Regional de Assistência Social, Rosa Baron; Membros dos conselhos regionais delegados pelo Presidente da Província de Foggia, Giuseppe Nobiletti; Diretores de Departamentos da Universidade de Foggia; Dr. Potito Salato do Grupo Salato é o principal patrocinador do Festival de Ciências. Além de Antonio Melazzi, Angelo Pricoccoli e Marco D'Alessandro, organizadores deste importante evento popular, científico e cultural, também estarão presentes delegados de cada parceiro do festival.



Programa de segunda-feira. Os eventos terão início às 10h00 no Instituto Técnico Istituto di Sangro-Minuziano-Alberti de San Severo, com um encontro em que Lucrezia Cilenti (CNR) explicará aos alunos as soluções de investigação científica para enfrentar o “Câncer Azul: a ameaça” do Mediterrâneo. Uma hora depois, no mesmo local estava o relatório de Vittorio Capozzi (CNR) sobre “Os alimentos fermentados e a dieta mediterrânica”. Escola, a professora da Universidade de Foggia, Annalisa Mastroserio, apresentará, Pesquisadora do Instituto Nacional de Física Nuclear, relatórios sobre “O Universo em um Ponto.”; Ainda no Liceo Poerio, Augusto Rinaldi e Umberto Berardi, professores do Politécnico de Bari, realizarão uma conferência sobre “Acústica arqueológica: entre a física, a história e a arquitetura”. Às três da tarde, a Escola Lanza Perugini sediará o encontro com Antonio Daniele, professor da Universidade de Foggia, sobre “Dino Buzzati e Inteligência Artificial”.

Às 16h30, a abertura terá lugar no Palazzo Dogana com as autoridades, seguida por Giovanni Pizzi com “Ciência em palco: uma oportunidade para professores STEM” e Maria Grazia Morges, da Universidade de Foggia, com “Uso e abuso de suplementos nutricionais: entre a verdade”. E falsos mitos.



De 26 de fevereiro a 5 de março. Oito dias de iniciativas; 11 escolas participantes; 15 parceiros relevantes, incluindo organizações, universidades (Universidade de Foggia e Politécnico de Bari), fundações, institutos de investigação e associações; Mais de 40 intervenções de académicos, professores e investigadores; 46 eventos programados: estes são, resumidamente, os números da segunda edição do Festival de Ciências de Fujiao que acontecerá De segunda-feira, 26 de fevereiro, a terça-feira, 5 de março. Além de Foggia, também serão realizadas reuniões e conferências em San Severo e Lucera.

Na terça-feira, 27 de fevereiro, o programa será totalmente implementado em Foggia, a partir das 11h, quando o Liceu Lanza-Perugini acolherá a conferência do professor Umberto Berardi, do Politécnico de Bari, sobre o “Geladeira Einstein”. Às 11h30, no Instituto Escolar Murialdo, Vincenzo Rizzi, do Museu de História Natural, subirá ao palco com uma montagem centrada em “O lobo entre o mito e a realidade”. Também às 11h30, mas no Liceo Scientifico Marconi, o jornalista e escritor Fabio Dioto reunir-se-á com alunos e professores no âmbito de uma conferência intitulada “O Outro Mundo, a Vida num Planeta em Mudança”. O mesmo encontro repetir-se-á às cinco horas da tarde no Palácio Dogana. O segundo dia do Festival de Ciência terminará no Palácio Dogana, no final do encontro que terá início às 18h00 e contará com a participação de Massimo Monteleone, professor da Universidade de Foggia, que apresentará um relatório sobre “Levando a ciência aos limites : complexidade, polêmicas e conflitos sociais”.