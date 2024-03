Ciência, estimativa precisa das emissões de dióxido de carbono: um novo modelo climático de Cnr e Nies

Instituto de Ciências Atmosféricas e Climáticas Conselho Nacional de Pesquisa de Bolonha (Cnr-Isac) Contribuiu para a pesquisa que coordenou Instituto Nacional de Estudos Ambientais do Japão (NIES) Quem propôs, pela primeira vez, A Abordagem inovadora Avalie dados sobre emissões de CO2 com uma visão abrangente. O estudo, publicado na revista Environmental Research Letter, mostra como O modelo climático de alta resolução da próxima geração Junto com o uso de um Rede de medições terrestres disponível em nível regional, Permite-nos obter estimativas razoáveis ​​das emissões de dióxido de carbono (CO2) de origem humana e natural. A equipe de pesquisa levou em consideração grupos Os dados foram processados ​​de 2015 a 2019 De várias redes de monitoramento, incluindo aquelas deObservatório Italiano “O. Vittore”, localizado em Monte Simone. Este laboratório, é gerido pelo Cnr-Isac em estreita colaboração com CAMM Monte Simone da Força Aérea, recolhe informações importantes sobre gases com efeito de estufa, utilizadas em diversos estudos climáticos e faz parte do Sistema Europeu Integrado de Infraestruturas de Investigação para Observações de Carbono – ICOS. Em contraste com pesquisas semelhantes anteriores, neste trabalho os autores utilizaram cálculos de modelos de alta resolução para estimar as emissões de CO2 a uma escala regional – e, portanto, com maior detalhe – em vez de uma escala continental ou nacional. Além disso, os dados utilizados foram recolhidos a partir de redes de monitorização distribuídas por todo o mundo, e não limitados a algumas fontes selecionadas: graças a esta abordagem integrada, foi possível reduzir o risco de erro nas estimativas das emissões provenientes de combustíveis fósseis e das emissões provenientes de combustíveis fósseis. combustíveis. . Origem natural, portanto mais precisa. “O estudo foi possível graças à obtenção de medições in situ cada vez mais consistentes e precisas e ao desenvolvimento de modelos climáticos mais precisos”, afirma. Pâmela Trisolino, Sr. Ishaq, coautor do artigo. “Os resultados obtidos permitirão obter estimativas mais precisas em relação… Comércio e emissões de dióxido de carbono Alcançando assim previsões ambientais mais precisas, o que contribui para apoiar políticas de mitigação dos efeitos das alterações climáticas. A pesquisa foi apoiada por Unidade Conjunta de Pesquisa “ICOS Italia”, Financiado pelo Ministério das Universidades e Investigação Científica.