Cidade da Ciência: Começando novamente neste fim de semana

No fim de semana de 17 a 19 de setembro, as atividades da Città della Scienza são retomadas, após as férias de verão [Leggi tutto] [Leggi tutto]

Comunicado de imprensa da Cidade da Ciência:

Vamos voltar para a ciência! Durante o fim de semana prolongado, de 17 a 19 de setembro, a Città della Scienza reabre oferecendo aos visitantes atividades de laboratório, performances e insights dos oficiais de comunicação do Le Nuvole Scienza. De leituras em movimento a investigações em insetos, passando por laboratórios de voo e apresentações científicas em física; Será uma oportunidade de experimentar o método científico enquanto se diverte e aprende coisas novas. Haverá visitas guiadas a Corporea, exposições no planetário e visitas guiadas à feira de insetos, onde poderemos conhecer alguns dos recém-chegados de 6 patas e observar as formigas se prepararem para o outono.

Leituras animadas (sábado 17, domingo 18 e segunda-feira 19 de setembro) – Sentados em almofadas confortáveis, as histórias científicas ganham vida graças à voz dos repórteres do Le Nuvole Scienza – Laboratório interativo – Duração: 45 minutos – Meta: 3 a 6 anos – Para um máximo de 15 crianças – Horário: 11h00, 14h00

(sábado 17, domingo 18 e segunda-feira 19 de setembro) – Sentados em almofadas confortáveis, as histórias científicas ganham vida graças à voz dos repórteres do Le Nuvole Scienza – Laboratório interativo – Duração: 45 minutos – Meta: 3 a 6 anos – Para um máximo de 15 crianças – Horário: 11h00, 14h00 Viagem além do sonho (sábado 17, domingo 18 e segunda 19) – a viagem é maravilhosa para todos nós; Sempre vimos o céu se perguntando sobre seu segredo e sua magia. Narrativa, incluindo jogos, testes e experimentos, que começará desde a primeira tentativa de voo de Dédalo e Ícaro para alcançar máquinas voadoras feitas pelo homem – LABORATÓRIO INTERATIVO – Duração: 45 minutos – Alvo: 7-10 anos – Máximo 20 pessoas – Horas: 10h30, 15h30

(sábado 17, domingo 18 e segunda 19) – a viagem é maravilhosa para todos nós; Sempre vimos o céu se perguntando sobre seu segredo e sua magia. Narrativa, incluindo jogos, testes e experimentos, que começará desde a primeira tentativa de voo de Dédalo e Ícaro para alcançar máquinas voadoras feitas pelo homem – LABORATÓRIO INTERATIVO – Duração: 45 minutos – Alvo: 7-10 anos – Máximo 20 pessoas – Horas: 10h30, 15h30 um inseto! (sábado 17, domingo 18 e segunda 19 – jogo/desafio para descobrir o maravilhoso e diversificado mundo dos insetos e afins. Aprender a reconhecer a estrutura e função de certos elementos anatômicos como asas, pernas e antenas, permitirá aos participantes descer como especialistas em entomologia e para observação atenta de espécimes reais de diferentes regiões do nosso planeta, para determinar seu tipo – laboratório interativo – duração: 45 minutos – objetivo: 10 a 13 anos – para um máximo de 20 crianças – horas: 11h30, 15h30

(sábado 17, domingo 18 e segunda 19 – jogo/desafio para descobrir o maravilhoso e diversificado mundo dos insetos e afins. Aprender a reconhecer a estrutura e função de certos elementos anatômicos como asas, pernas e antenas, permitirá aos participantes descer como especialistas em entomologia e para observação atenta de espécimes reais de diferentes regiões do nosso planeta, para determinar seu tipo – laboratório interativo – duração: 45 minutos – objetivo: 10 a 13 anos – para um máximo de 20 crianças – horas: 11h30, 15h30 Os gostos da ciência (sábado 17 e domingo 18 de setembro) – Aproveite a oportunidade para estocar experimentos científicos simples, mas super engraçados, para serem feitos em casa ou ao ar livre. Jornais, chapéus, elásticos, balões e garrafas são os principais componentes com os quais você pode descobrir os segredos dos sólidos, líquidos e gases e realizar vários experimentos emocionantes para impressionar amigos e parentes – Show de ciências – Duração: 30 minutos – Para um máximo de 25 pessoas – Horário: 12h30 – Alvo: todos

(sábado 17 e domingo 18 de setembro) – Aproveite a oportunidade para estocar experimentos científicos simples, mas super engraçados, para serem feitos em casa ou ao ar livre. Jornais, chapéus, elásticos, balões e garrafas são os principais componentes com os quais você pode descobrir os segredos dos sólidos, líquidos e gases e realizar vários experimentos emocionantes para impressionar amigos e parentes – Show de ciências – Duração: 30 minutos – Para um máximo de 25 pessoas – Horário: 12h30 – Alvo: todos insetos da estação (Segunda-feira, 19 de setembro) Mosquitos-tigre, vespas asiáticas, formigas argentinas, baratas americanas…. A globalização afeta não apenas o mundo humano, mas também nossos amigos de seis patas. Vamos descobrir quem são os verdadeiros imigrantes ilegais e quem são injustamente acusados ​​de estragar nossas férias – Demonstração Científica – Laboratório de insetos – Duração: 30 minutos – Para até 25 pessoas – Horário: 12h30 – Alvo: Todos

As reservas do laboratório são feitas no dia da visita ao ponto de informação

Fonte: Assessoria de Imprensa Città della Scienza