Chiara Ferragni, seu novo namorado? As três pistas dispararam nas redes sociais (e aparece o nome de Tommaso Trussardi)

Chiara Ferragni Ela já tem um novo namorado? Rumores de um suposto relacionamento entre o influenciador das redes sociais se espalham após as declarações do conhecido jornalista e blogueiro Davide Maggio durante o Pomeriggio 5, programa aprofundado apresentado pelo Canale5 e apresentado por Mirta Merlino. Maggio não mencionou nomes, mas deu apenas três pistas: a Piazza della Scala, um antigo mosteiro beneditino e uma paixão por animais. Todas pistas que, segundo muitos usuários, levam a Tommaso Trussardi, empresário italiano e chefe da grife familiar de mesmo nome, e ex-marido de Michele Hunziker.

As primeiras palavras de Fedez após a separação

“Vamos, pessoal… vocês acham? Mesmo que fosse esse o caso, eu iria te contar?”, Fedez respondeu à pergunta que lhe foi feita pelo jornalista Pomeregio Cinque sobre o rompimento com Chiara Ferragni. O rapper, um tanto irritado, resumiu dizendo: “Na sua opinião, faz sentido eu vir contar para vocês os problemas da minha vida, com dois filhos?” Sobre os rumores de conspiração ou calúnia, Fedez foi claro: “Você acha que eu quero brincar sob a pele dos meus filhos?” Ele acrescenta: “Qualquer um pode falar o que quiser. Não estou interessado. Tenho outras prioridades na minha vida e eles são meus filhos no momento, ok?”

O locutor do programa insiste: “Disseram que você sempre se coloca em primeiro lugar e não os problemas da sua esposa…” Mas Fedez interrompeu imediatamente: “Não me importo com o que as pessoas dizem. Você sabe sobre meu relacionamento com minha esposa?”

Ciente de que sou uma figura pública, o rapper explica: “Aceito que as pessoas infiram a minha história porque sou uma figura pública, mas parece-me que tenho que responder pelo mérito…” Por fim, Fedez diz que hoje irá ao desfile de Donatella Versace “porque Donatella é uma grande amiga minha e muito próxima de mim neste momento…”

