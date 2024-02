Carros elétricos, adeus carregamento: as inovações da Mercedes mudam completamente a mobilidade

Mais um passo em frente no carregamento de veículos elétricos. Na verdade, a Mercedes introduziu algo novo que mudará a mobilidade verde para melhor.

Um dos principais motivos que motivam quem hesita em passar da mobilidade clássica para a mobilidade elétrica é a dependência do carregamento e o tempo necessário para tal. A autonomia limitada é a questão mais controversa mesmo dentro das empresas industriais, que facilitam cada vez mais a cobrança. Talvez a maior introdução tenha vindo do sistema patenteado Mercedes.

É chamado no mercado “Sistema de carregamento flexível Pro“É um sistema de cobrança flexível, desenvolvido pelos técnicos da empresa alemã. Em termos práticos, permite recarregar carros elétricos, mas também híbridos plug-in, e caracteriza-se pela capacidade de fornecer carregamentos facilmente acessíveis e cómodos até 22 kW. Obviamente, muito dependerá da disponibilidade do sistema elétrico do local de instalação e das características técnicas do veículo. Finalmente, você precisará entender qual adaptador você prefere.

No entanto, o sistema que ele projetou Mercedes Detecte automaticamente a capacidade e ajuste a potência de carregamento. Tudo isso garantindo a segurança graças às funções de sensor aplicadas ao “Sistema de carregamento flexível ProAtravés dos diferentes tipos de adaptadores disponíveis, o sistema permite a ligação do veículo a quase todas as tomadasEuropa E pontos de carregamento designados. É, portanto, um aspecto importante da universalidade para quem viaja muito de carro.

Carregamento elétrico, a mais recente oferta da Mercedes está mudando a mobilidade verde

Mercedes Ele também desenvolveu o aplicativocargueiro“, que permite ao usuário revisar o processo de cobrança, bem como definir diferentes configurações com objetivos relevantes, tendo também em mente os custos e possíveis atualizações. Além disso, ter o histórico de recargas permite ter um maior conhecimento sobre elas. O sistema projetado também permite que você detecte erros e esteja equipado com sensores de temperatura.

o “Sistema de carregamento flexível Pro“À prova d'água, à prova de vazamentos, protegido por IP67. Conector Tipo 2 Torna-o adaptável à maioria dos automóveis: basta que o automóvel esteja equipado com um carregador integrado que suporte até 22 kW. O peso é de 5 kg e está disponível no momento Europa, suíço Incluído, e em Reino Unido.