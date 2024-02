Carro do ano 2024 é Renault Scenic E-tech elétrico – Mondo Motor

Mais um carro elétrico no topo do prestigioso prêmio Carro do Ano. Depois da vitória do Jeep Avenger em 2023 e do Kia EV 6 em 2022, é agora a vez do Renault Scenic, que recebeu 329 votos numa cerimónia esta manhã no Salão Internacional do Automóvel de Genebra, contra 308 do vice-campeão. BMW. Série 5.

Em terceiro lugar ficou o único carro da Stellantis entre os sete finalistas, o Peugeot 3008, que recebeu 197 votos. O SUV Kia EV9 vem em quarto lugar com 190 votos, depois o Volvo EX30 vem em quinto lugar com 168 votos.

Na classificação final do prémio Carro do Ano 2024, que é determinado por um júri composto por jornalistas especializados europeus composto por 61 membros representantes de 23 países, ficaram em sexto lugar, o carro chinês Byd Seal (131 pontos), e o Toyota CH – em sétimo lugar. t com 127.

“É um vencedor fantástico. O Renault Scenic E-Tech Electric – anunciado pelo presidente do júri do 'Carro do Ano', Søren W. Rasmussen, após o anúncio dos resultados – encarna a mudança para a mobilidade elétrica. É um carro familiar muito bem concebido que é considerado um peso moderado e uma escolha de duas capacidades de bateria. Um pedido inteligente para atender às necessidades de uma ampla gama de clientes.

Fabrice Kamboulev, CEO da marca Renault, comentou: “Ganhar o prestigiado prémio 'Carro do Ano' é motivo de grande orgulho para todo o Grupo Renault e para a marca Renault. Este reconhecimento mostra que fizemos as escolhas certas: gama standard, espaço generoso e atraente, tudo com uma pegada ambiental.” Gerido com cuidado! Se a isto juntarmos o prazer de condução e as funcionalidades “voiture à vivre”, como o novo tejadilho panorâmico Solarbay ou o sistema OpenR Link de última geração com Google integrado sistemas, o Scenic tem todas as características certas para fortalecer a sua posição no mercado europeu de carros elétricos…”

