BYD entre os três primeiros no World Auto Awards 2024 – Business Wire

No dia 26 de fevereiro, no Salão Automóvel de Genebra, os World Car Awards anunciaram os finalistas para 2024. Os modelos da BYD, BYD SEAL e BYD DOLPHIN, destacaram-se entre os vários concorrentes, conquistando os três primeiros lugares respetivamente no “World Car Award”. “Categorias do Ano” e “Carro Urbano Mundial”, entrando assim na fase final da competição. A BYD faz história como a primeira e única montadora chinesa a ser listada entre as três primeiras na categoria “Carro Mundial do Ano”.

Os três principais prémios automóveis do mundo – o World Car Awards, o Carro Europeu do Ano e o Carro Norte-Americano do Ano – são altamente respeitados. Os World Car Awards, conhecidos como os “Óscares do mundo automóvel”, são particularmente apreciados pelo seu foco em modelos de classe mundial, tornando-os num evento altamente aguardado na indústria automóvel global. O desempenho excepcional da BYD destaca sua posição como líder global na indústria de veículos com novas energias.

Estes dois modelos, com o seu design distinto, tecnologia avançada e fortes características de segurança, atraíram a atenção de mais de 100 especialistas da comunicação social automóvel de 29 países. Em 2023, BYD SEAL e BYD DOLPHIN alcançaram cinco estrelas nos testes Euro NCAP e ANCAP. Notavelmente, o BYD SEAL também foi nomeado para a final do Carro Europeu do Ano de 2024.

Como fabricante líder de veículos de novas energias, a BYD alcançou um marco com vendas de mais de 3 milhões de veículos de novas energias em 2023, ficou em primeiro lugar em vendas globais pelo segundo ano consecutivo e entrou no top dez de marcas automotivas globais – uma primeira desse tipo Para um fabricante de automóveis chinês.

Até o momento, os novos veículos energéticos da BYD estão presentes em mais de 70 países e regiões em seis continentes, em mais de 400 cidades. Em 2023, a BYD foi líder de vendas de veículos de novas energias em muitos mercados internacionais, incluindo Tailândia, Singapura, Colômbia e Brasil, e ganhou amplo reconhecimento e preferência dos consumidores.

Em linha com a missão do World Car Awards de promover a inovação contínua na indústria automotiva, a BYD está comprometida em construir uma nova solução completa de energia com emissão zero por meio de inovações tecnológicas. O seu objetivo é melhorar a experiência de viagem dos consumidores, impulsionar o crescimento da indústria de veículos com novas energias e contribuir ativamente para a transformação e o progresso da indústria automobilística. Olhando para o futuro, a BYD prosseguirá resolutamente o seu programa de “resfriar a Terra em 1 grau Celsius”, tornando-se líder da indústria na transformação verde e de baixo carbono e no desenvolvimento sustentável global.

