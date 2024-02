Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 28 de fevereiro de 2024

UniCredit confirma sua ascensão. Mas o tom é negativo para NEXI e Campari. O preço do Bitcoin saltou acima de US$ 59.000 (mais de € 54.500).

Os principais índices da bolsa italiana e os principais mercados financeiros europeus Registrar diferenças fracionárias.

11h55 Ftsimibe Caiu 0,33%, para 32.599 pontos, após oscilar entre os 32.540 pontos mais baixos e os 32.653 pontos mais altos. Ao mesmo tempo FTSE Itália todas as ações 0,36% também perdeu o sinal negativo para Índice FTSE Itália Mid Cap (-0,69%) e… Índice FTSE Itália Star (-0,73%).

o Bitcoin Saltou acima dos 59.000 dólares (mais de 54.500 euros).

o Spread de títulos Btp Foi confirmado abaixo de 145 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos oscilando em torno de 3,9%.

para'euro Esperado acima de $ 1,08.

unicrédito Ganhou 0,47% para 30,91 euros. O Instituto emitiu 1,25 mil milhões de euros de obrigações seniores com prazo de 10 anos, dirigidas a investidores institucionais. A construção do livro obteve uma demanda muito forte de mais de US$ 4,35 bilhões. O cupão anual foi fixado em 4,00% e o preço de emissão/reoferta foi fixado em 99,935%.

Mas o tom negativo para NEXI (-2,5% para 6.954€)Isto segue o declínio das ações da Worldline na Bolsa de Valores de Paris, seguindo as demonstrações financeiras de 2023 e os indicadores do atual exercício financeiro.

Também em declínio acentuado Campari (-3,25% para 9,516€). Vários bancos de investimento reviram a sua avaliação da empresa após a publicação dos seus resultados financeiros de 2023.

Chegam mais vendas IGDIsto ocorreu após a forte queda sofrida na sessão anterior. Registre o endereço A Diminuição de 5,64% Ao preço de 1.774 euros.