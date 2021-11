Bilhetes e jogos à venda no derby de Lisboa, Benfica preocupado: Pahinha sob forte suspeita

Os bilhetes para o Derby com o Sporting no Estádio da Luz, dia 3, a partir das 21h15, estarão à venda pelo Benfica a partir de sexta-feira, dia 26 de novembro. O uso da máscara, mas também o teste Govit-19 negativo. Para os sócios do Benfica, os bilhetes custam entre 20 e 75 euros. Para o público em geral, os preços dos bilhetes variam entre 31 e 93 euros.

Por outro lado, na segunda parte do Sporting-Tondola Jono Palhinha lesionou-se por 2-0 devido a uma lesão muscular, mas o treinador do Sporting de Lisboa, Ruben Amorim, anunciou no final do encontro. O médio lesionou-se muito ou pode defrontar o Benfica na próxima sexta-feira: “Vamos ver, se ele não consegue jogar, está a recuperar bem, está a jogar bem. Está a recuperar bem, não está a pensar muito. O internacional português é um dos pontos fortes do Spotting Lisbon, com Portugal a liderar a tabela com 32 pontos a par do Porto. Terceiro lugar Benbica com 31 pontos …