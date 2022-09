Bilhetes ATM usados ​​(mas válidos) para viajantes revendidos pela metade do preço – Corriere.it

A partir de Sarah Bitoni

De Lampugnano ao Duomo, cada vez mais jovens que partem estão adquirindo bilhetes que acabaram de usar para a viagem e depois os revendem por um euro. “Trabalho” é possível porque é possível entrar no metrô várias vezes com o mesmo bilhete

Parada de Lambognano para a linha vermelha do metrô. Supervisor. Às quatro horas de uma tarde de sábado é quando você pode começar a sentir a aproximação do outono. Um homem alto e negro de 20 anos está parado na saída. Jogue com o pacote de bilhetes ATM Segurando a mão esquerda. Serão pelo menos vinte. Espere que o metrô pare e os passageiros fluam para a plataforma e suba as escadas. Descarte mentalmente aqueles com um ingresso de temporada, selecione quem, em vez disso, insira o ingresso na catraca para sair do metrô. O menino descobriu dois turistas alemães. Ele pergunta em inglês se eles podem dar a ele o papelão que não usam mais.

Os dois concordaram, pararam por um momento, entregaram-lhe os vouchers de viagem e saíram com as mochilas nos ombros. Logo, o jovem de 20 anos se aproxima da máquina enquanto um italiano de quarenta anos tenta comprar uma passagem Para chegar de metrô. botão anexar e, em seguida, Ele lhe oferece um desconto: apenas 1 euro para chegar ao centro (tarifa 2, assim). O potencial cliente recusou e diz que tem que reutilizar o bilhete várias vezes. Neste ponto, o vendedor temporário oferece-lhe outra licença alegando que será válida até o dia seguinte. Mas mesmo esta segunda proposta não foi bem sucedida, incrível.

No entanto, ele tentou novamente logo depois com dois de seus colegas, que inicialmente ficaram incomodados. Nasceram pequenas negociações. No final, eles compram um voucher de ‘preço com desconto’ e um voucher de preço integral na máquina automática de bilhetes. Mas em segundos, o jovem faz o acordo com um homem que lhe dá uma moeda de euro Graças ao papelão que acabamos de tirar, continua sem problemas além das portas giratórias, em direção a Sesto San Giovanni. Toda a cena está localizada a poucos metros do local onde trabalha um funcionário do caixa eletrônico. Ninguém interfere para verificar o que está acontecendo. Segundo relatos de várias testemunhas, a revenda de passagens vendidas por passageiros e ainda válidas sem receita médica se repete em muitas estações do metrô. No mezanino do Duomo, por exemplo, acontece de encontrar um pequeno grupo de adolescentes trabalhando em equipe E aproveite o maior fluxo de viajantes. READ O ESPIÃO FINANZA / A BATALHA DOS GENERALI E O SINAL DE Bolzano e Cividale

‘Negócio’ é possível desde 2019ou porque o custo de uma passagem para Milão e seus arredores aumentou de 1,50 para 2 euros O acesso ao metrô foi oferecido várias vezes com o mesmo bilhete, dentro da duração do bilhete (a partir de 90 minutos). Por outro lado, os cartões diários podem ser usados ​​por 24 horas. É mais facilmente gasto, mas também menos prevalente. Em todos os casos, os cartões são pessoais e intransferíveis. Na verdade, não pode ser dado a outros ou devolvido ao mercado. É impossível dizer quão bem os jovens varejistas conseguiram se reunir no final de uma tarde. Claro, o investimento inicial é zero. Tudo o que é preciso é tempo, paciência e nervos. Este fenómeno é conhecido pelos ATM e pela polícia, em particular pela Polmetro, que coopera com medidas específicas para evitar a recolha e revenda de cupões usados.

