Bernini, “Telescópio de Einstein um projeto revolucionário”

“Queremos o telescópio Einstein na Itália, na Sardenha e em Sousse Entos, garanto, se ainda não está claro por tudo o que dissemos e fizemos em todos esses meses de compromisso e, acima de tudo, o que vamos fazer. ” Isso é fortemente enfatizado pela Ministra da Universidade e Pesquisa Anna Maria Bernini, falando via link de vídeo para o evento “Einstein Telescope: European Infrastructure for Great Research”, organizado em Cagliari na presença do Prêmio Nobel de Física Giorgio Baresi.

“Como é fidedigna cientificamente, e já desejável, a candidatura de Sos Enattos para acolher o telescópio Einstein. E eu – enfatizou o Ministro – sou responsável pela dinamização política, mas também económica e social de uma iniciativa em que o Governo fortemente acredita. Com todos vocês, contribuímos para que o berço do telescópio Einstein permaneça nas condições necessárias para realmente apoiar a candidatura.”

Em seguida, Bernini lembrou as normas nacionais recém-aprovadas para evitar atividades incompatíveis com o projeto na área de Lola: “É muito importante para nós que haja uma zona tampão, um local adequado para o ‘telescópio Einstein’, e isso não significa dar território, que não está envolvido por privatização, mas por permissão reforçada para realizar algumas atividades muito limitadas que não devem interagir com o interferômetro a ser criado e que não podem ser perturbadas por qualquer coisa que interfira em sua continuação no site.

Para o Ministro “O que estamos a fazer é absolutamente revolucionário do ponto de vista científico, disso tenho a certeza, mas também consigo perceber muito bem as visões económicas, sociais e locais da sociedade, nem tanto e nem só dos cientistas, mas da sociedade que estabelecerá essas terras do ponto de vista material e não físico.

Parisi, o melhor local para o telescópio Einstein na Sardenha

A Sardenha, juntamente com Lola, é o melhor lugar para sediar o telescópio Einstein, o grande instrumento dedicado ao rastreamento de ondas gravitacionais: disse o Prêmio Nobel de Física, Giorgio Baresi, à margem de sua palestra magistralis durante o evento dedicado ao telescópio Einstein .

“A localização não será determinada antes do final de 2024 e o telescópio Einstein na Sardenha pode começar a operar em 2032 ou 2033”, disse Parisi. “Definido o local – especifique – os próximos quatro ou cinco anos serão um período dedicado à escavação do túnel de cerca de trinta quilômetros. Nesse ponto, em 2029, deve começar a parte científica e levará mais alguns anos .”

“Estou absolutamente convencido de que o sítio de Lola é o melhor candidato de todos”, repetiu o físico, presidente da comissão científica que apoia a candidatura italiana para a construção da obra, “que é certamente melhor do que o sítio holandês. são as características da terra de Lola e o fato de haver poucos assentamentos humanos ao redor da área, comparamos na Holanda”.

Segundo Parisi “O ponto forte são as raras vibrações que são produzidas, depois a terra de granito, portanto muito dura mas também fácil de escavar. Além disso, os físicos italianos, juntamente com os franceses, são os únicos que fizeram ondas gravitacionais detectores na Europa e, portanto, na Itália, lugar normal.”

Mas para o físico, “é absolutamente necessário que o governo assuma o compromisso firme e por escrito, e não apenas do ministro das Universidades e Pesquisas, de que esta candidatura tenha todo o apoio do governo italiano na devida forma”. “A decisão de construir o negócio é em certa medida política porque no final – explicou Parisi – serão as chancelarias europeias que dirão aos interessados ​​em que votar. Portanto, é essencial que haja um bom relacionamento internacional .” .