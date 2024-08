Benedetta Parodi mostra a mãe pela primeira vez: “O sangue bom não mente” | São duas gotas de água

Benedetta Parodi retorna como protagonista, desta vez com sua mãe, Laura. Um detalhe não passou despercebido aos fãs do casal… e tudo aconteceu pela primeira vez nas redes sociais.

Durante sua carreira profissional, Benedetta Parodi Ela não se limitou a falar sobre sua paixão pela culinária, que era tão forte que a levou a deixar o campo do jornalismo. Ao mesmo tempo, a emissora abriu as portas de sua casa e de seu coração, para incluir sua família, é claro.

Não é por acaso que Benedetta sempre encontrou a forma perfeita de envolver o marido nos seus projetos de trabalho. Fábio Carissa Os três filhos nascidos do casamento: Matilda, Eleonora e Diego.

E o assunto não termina aqui, pois Benedetta também colaborou com a irmã Cristina, como aconteceu ao apresentar o programa Domenica In em 2017.

Recentemente, a mãe Laura também se juntou a Benedetta e Cristina na frente das câmeras, como convidada de Silvia Toffanen em longa entrevista a Verissimo.

Benedetta Parodi ao ar livre com sua mãe

Nos últimos anos, a mãe de Benedetta Parodi tornou-se mais conhecida como a famosa cozinheira. Foi uma visita inesquecível para o pessoal da web Laura Parodi No set de Bake Off Italia, documentado nas redes sociais.

Recentemente, Benedetta escolheu as mais belas fotos em que a mãe Laura aparece comemorando seu aniversário da melhor maneira. Fotos exclusivas escolhidas com muito cuidado pela emissora, onde podemos vê-la ao lado da mãe em alguns dos momentos mais lindos que passou ao seu lado, além do reencontro com suas duas irmãs, Cristina e Roberto, que também cativou a galera. da web com aquela foto especial que retrata a mãe Laura junto com o marido de Parodi, Fabio Carissa. A postagem em questão também é acompanhada por uma maravilhosa dedicação amorosa à ocasião: “Querida mãe, você é tão linda! Eu não sabia qual escolher, então juntei todos! feliz aniversário. Não há ninguém como você“.

“Sangue bom não mente…”

As fotos que você postou Benedetta Parodi destacou sua mãe e irmã Cristina. Os fãs não podem deixar de notar a extraordinária semelhança entre as três mulheres, que exibem uma beleza incrível que fascina as pessoas da web e do mundo da televisão italiana desde tempos imemoriais.

Seguindo o post publicado por Benedetta Parodi, você pode ler uma longa série de comentários e mensagens carinhosas dirigidas à mãe e além. Um usuário em particular enfatizou a surpreendente semelhança entre as mulheres da família Baroudi com o seguinte comentário: “Sangue bom não mente. É tudo lindo. Parabéns“.