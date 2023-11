Beber cerveja é melhor do que beber bebidas alcoólicas? A resposta não é o que você pensa e sua saúde está em perigo

É melhor beber cerveja ou destilados? A resposta não é tão clara quanto pensamos: é o que diz a ciência

O mundo da nutrição, principalmente quando se trata de saúde, muitas vezes esconde muitas dúvidas, muitas contradições e, por vezes, mentiras científicas. Por exemplo, Sempre se acreditou que beber cerveja é melhor do que beber bebidas espirituosas. Mas é realmente assim? A resposta que todos esperávamos.

A cerveja é definitivamente uma das bebidas mais populares do mundo. Justamente por isso, tem sido frequentemente objeto de estudos, também quanto aos seus malefícios ou, pelo contrário, eventuais benefícios. Hoje sabemos que contém compostos fenólicos ou antioxidantes. Na cerveja, os antioxidantes vêm principalmente da cevada, e o restante vem do lúpulo.

Sempre nos perguntamos se é melhor para a saúde beber cerveja ou bebidas espirituosas. A resposta de hoje chega até nós a partir de estudos conduzidos pela Escola de Saúde Pública T. H. Chan de Harvard. Um estudo um tanto datado (2003), mas frequentemente citado, realizado com 38.000 homens com mais de 12 anos, observou que os bebedores moderados de álcool tinham 35% menos probabilidade de ter um ataque cardíaco do que os que não bebiam. Um estudo de setembro de 2016 publicado no “American Journal of Public Health” mostrou que mulheres que bebiam uma bebida diariamente durante quatro dias tinham menor risco de morte do que aquelas que bebiam a mesma quantidade ao longo de um ou dois dias. Mas, então, qual é a verdade?

É melhor beber cerveja ou destilados?

A maioria das bebidas alcoólicas, cerveja, destilados e vinho contém etanol. É esse tipo de álcool que proporciona a maior parte dos benefícios das bebidas alcoólicas para a saúde, desde que você o beba com moderação, de acordo com a Escola de Saúde Pública T. H. Chan de Harvard. Além de pequenas diferenças, cerveja e destilados proporcionam quase os mesmos benefícios à saúdeentão não se trata realmente de cerveja versus licor ou vodca versus cerveja.

Uma das vantagens dos destilados ou bebidas alcoólicas destiladas é que não contêm carboidratos. Vodka, rum, whisky, gin e tequila em sua forma pura não contêm carboidratos, o que é útil se você está tentando evitar que o açúcar no sangue suba. Qualquer álcool forte quando combinado com uma mistura açucarada, como suco ou refrigerante, consome mais calorias e carboidratos.

Isto deve ser enfatizado A moderação é a chave para obter os benefícios do consumo de álcool para a saúde. Beber muito álcool com muita frequência pode causar danos permanentes, que são doenças hepáticas relacionadas ao álcool, o que significa que o fígado não será capaz de realizar seu trabalho adequadamente.

De acordo com a American Cancer Society, o consumo de álcool, especialmente o consumo excessivo de álcool, está ligado ao câncer de mama e ao câncer de fígado, esôfago, cólon, reto e laringe. As bebidas alcoólicas podem ser prejudiciais, especialmente para alguns grupos de pessoas. Incluindo mulheres que estão grávidas ou tentando engravidar, aquelas com problemas cardíacos, aquelas com doenças hepáticas ou pancreáticas, aquelas que tiveram um acidente vascular cerebral e aquelas que tomam medicamentos que interagem com o álcool.