Basquete, eliminatórias europeias: Itália – Türkiye 87-80

No início, os turcos Ataman confiaram nos hat-tricks de Bebrovic (aos 7-15 já há três golos no marcador), mas os azzurri responderam através de Ricci, Spiso e sobretudo Meli, que controlou todos os cantos do campo. Corremos muito, digamos que as defesas não sofrem muito. Após 24 pontos no primeiro quarto, a Itália não mantinha mais a vantagem de 27 a 26 no início do segundo tempo. No longo período, destacam-se os 50 pontos italianos (17 de Melli, 7 de Mannion e Polonara) contra 39 da equipe Ataman (Bibrovic 18).

Recuperação

–

No segundo tempo, a vantagem italiana de dois dígitos se manteve firme, mas o -1'53″ de Osmani no final do terceiro quarto elevou o placar para -8 (64-56) com Bozzico (que foi vaiado um momento antes do técnico norma para protestos) parando o jogo imediatamente. Voltando à quadra, Polonara marca dois pontos com falta imediata, mas perde a prorrogação. Mannion corre, Petrocelli defende e o tempo termina em 68 a 56 com Bibrovic chegando a 22. Início da última quarto, Ataman também leva apito do técnico, Ricci de 3 ou 2 sempre foi muito certeiro, Pagula pressiona feito um louco nos jovens turcos e marca também, e Bozzico agradece com um gesto sincero enquanto o placar marca 77 – no 34 minutos, 62, + 15. Mas os turcos não estavam lá, eles perderam Eles marcaram 8-0 em 77-70 4 minutos antes do final da partida, Spiso marcou após assistência de Melli (79-70) e Mahmutoglu marcou 3 (79-73), mas os azzurri não se preocuparam e com o habitual Spiso (3) trouxeram o placar para uma distância segura (82-73). Ambição turca: termina 87-80. O único nota contraditória: 4/10 nos lances livres de Millie e seus companheiros, já que marcou 10 deles. “Esses são os caras que se preocupam com a camisa azul. Hoje as pessoas apreciam o espírito. A seleção deveria jogar sempre assim.” “, comentou o técnico Bozzico.