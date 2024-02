AVC, reconhecer os sintomas pode fazer a diferença: aqui está exatamente o que você precisa saber

Pode ser muito importante reconhecer os sintomas de um acidente vascular cerebral. Aqui está o que você precisa saber para fazer a diferença





Saber reconhecer os sintomas de um AVC pode ser uma vantagem essencial em termos de prevenção para a sua saúde.

Um acidente vascular cerebral é um evento que afeta o sistema nervoso e, na maioria das vezes, uma placa aterosclerótica que se desenvolve ao nível dos vasos que transportam sangue para o cérebro. Na maioria dos casos, isso ocorre quando uma artéria cerebral se fecha repentinamente, causando isquemia. Isso determina a interrupção do fluxo sanguíneo em uma área do cérebro. É por isso que é importante Reconhecendo os sintomas do AVC.

Como reconhecer os sintomas do AVC imediatamente

O AVC é um fenômeno que pode aparecer repentinamente e muitas vezes é assintomático. Mas também há casos em que isso acontece Sintomas específicosComo uma simples dor de cabeça. No entanto, em muitos casos, pode haver sintomas que imediatamente fazem pensar no início de um acidente vascular cerebral. Entre estes Distúrbios na pronúncia da fala. Pode acontecer que você não consiga processar frases significativas ou que não consiga falar e se sinta muito confuso.

Outros sintomas incluem: Paralisia da face e membrosmas também Distúrbios visuais Para um ou ambos os olhos. Distúrbios da marcha, que se manifestam em muitos casos com tonturas e perda de equilíbrio, Incapacidade de “ataque de queda”, ou seja, perda de força nas pernas durante a caminhada. No entanto, os sintomas mais comuns que podem fazer uma pessoa pensar em acidente vascular cerebral são dificuldade em falar corretamente, desvio da boca, Mude a visão. Mas também falta de força ou sensibilidade numa parte do corpo, estado de confusão e alteração do equilíbrio.

A prevenção do AVC pode ser uma boa ideia mudando seu estilo de vida. Uma alimentação saudável e um estilo de vida correto podem ajudar muito nesse sentido. particularmente Dieta hipocalórica e pobre em sódio Pode ajudar a prevenir ganho de peso, diabetes, colesterol alto, pressão alta, etc. ao mesmo tempo. Além de, É altamente recomendável parar de fumar, de consumir bebidas alcoólicas em grandes quantidades ou de usar drogas. Nos casos de hipertensão total, os médicos sugerem soluções que devem ser seguidas corretamente. Em qualquer caso, é sempre melhor consultar um especialista que certamente o poderá aconselhar de forma excelente.