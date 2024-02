Atlanta, equilíbrio hoje: risco português

Atalanta espera evitar os portugueses e espera por Karabakh ou Sparta Praga: Não existem times impossíveis no Neon Pot. Hoje (sexta-feira, 23 de fevereiro), três meses depois de liderar o grupo, os nerazzurri voltam a pensar na Liga Europa: às 12h (especial na Dazzle, Sky e Bergamo TV) conhecerão o adversário das oitavas de final.. Porque ontem novamente aconteceu o play-off entre os grupos e as equipes eliminadas da Liga dos Campeões. O rival nerazzurri vem dessas oito partidas: porém, oito bolas não podem ser conectadas com as bolas da Atalanta, mas como os Sixers, Milan e Roma são inatacáveis, as oitavas de final impedem os derbies. Em vez disso, um replay contra o Sporting Lisboa, já no grupo: aqui não há regras que impeçam isso.

Faltam duas semanas para o pontapé de saída: a primeira mão dos oitavos-de-final é na quinta-feira, 7 de março, e a segunda mão, na quinta-feira, 14.. Um jogo de volta em casa seria uma vantagem para o Atlanta, cabeça-de-série. O sorteio de hoje definirá apenas os pareamentos das oitavas de final: o placar será sorteado no dia 15 de março, um dia após o jogo de volta da próxima rodada, e a Atalanta – se ainda estiver na disputa – saberá todo o caminho que pode levar . Eles estarão em Dublin para a final no dia 22 de maio. As quartas de final serão realizadas nos dias 11 e 18 de abril, enquanto as semifinais serão realizadas nos dias 2 e 9 de maio. Além de Milan e Roma, os sete vencedores dos outros grupos estão invictos, únicos possíveis rivais das quartas de final: os grandes Liverpool e Bayer devem ser retirados da lista, mas Brighton, West Ham, Villarreal, Slavia Praga e Guardas.