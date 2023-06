Assinado até 2028

Roma – Houssem El Aouar é oficialmente um novo jogador de futebol na equipe Roma. Meio-campista, nascido em 1998, chegou a assinar contrato 30 de junho de 2028. O clube Giallorossi trabalhar no mercadoEntão fechei o primeiro instantâneo desta sessão.

Al-Awar: “Roma é o projeto certo para mim”

Qualidade do meio-campo Alawar chegar a Transporte gratuito de Lyon. Roma oficializou sua assinatura por meio de um discurso oficialalém de compartilhar suas primeiras palavras em amarelo e vermelho: “Estou muito feliz por assinar pela Roma, porque é um grande clube com uma grande história. Acho que é o projeto certo para mim, com um time importante, jogadores fortes e torcedores especiais. Agora que sou amarelo e vermelho, estou pronto.” Aouar deixa o campeonato francês com 179 impressõesE 30 gols E 24 assistências.

Ditados de Thiago Pinto e o número de Aouar

Estas são as letras Thiago Pintopara quem também continua a trabalhar Mais acessos: “Aouar é um jovem futebolista que já pode orgulhar-se de mais de 250 jogos no futebol profissional: tem qualidades técnicas e condições para continuar a crescer de forma sustentada. A sua vontade de vir para a Roma, apesar de ter atraído a atenção de vários clubes de nível internacional , tem sido motivo de satisfação para todos nós.” Escolha Alawar Camisa número 22.





