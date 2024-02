As mais belas aldeias e cidades de Portugal: diversão e relaxamento garantidos

Estas cidades irão proporcionar-lhe a aventura, o relaxamento, a história e o romance que necessita durante a sua viagem a Portugal.

o As mais belas aldeias e cidades de Portugal É uma combinação de relaxamento e diversão, além de garantir paisagens deslumbrantes. Todas estas aldeias maravilhosas estão espalhadas de norte a sul de Portugal. Alguns são ideais para passeios de um dia, enquanto outros são o lugar perfeito para ficar enquanto explora outras partes do país.

As mais belas aldeias e cidades de Portugal

Monsanto

Bem-vindo à “aldeia mais portuguesa de Portugal”! No entanto, a Monsanto não é nada natural. No topo da montanha, você encontrará esta incrível vila rochosa. Aqui as casas são construídas entre fendas estreitas de enormes rochas e escadas e portas estão localizadas dentro da rocha.

Ferragudo

Ferragudo é talvez uma das mais belas vilas portuguesas do Algarve! Esta encantadora vila piscatória caiada é bastante autêntica, com ruas empedradas nas colinas e barcos na ria. Desfrute de caminhadas até às ruínas no topo da falésia, passeios de barco às famosas Grutas de Benagil ou apanhe um ferry rio acima até à antiga cidade de Silves.

Óbidos

Óbidos é há muito considerada uma das cidades mais bonitas de Portugal. Na verdade, em 1210, o Rei de Portugal deu Óbidos à sua esposa, batizando-a de “Cidade das Rainhas”. Óbidos tem enormes muralhas, igrejas magníficas e casas cheias de flores. Você pode subir as muralhas do castelo, que têm 13 metros de altura, e caminhar 1,6 km!

Carvoeiro

Águas límpidas, falésias calcárias amarelas e casas caiadas são o que fazem de Carvoeiro uma escolha popular em Portugal. É um lugar relaxante, com muitas enseadas lindas, locais para mergulho com snorkel e surf. Situa-se a oeste das Grutas de Benagil, pelo que existem muitos passeios de caiaque disponíveis ao longo da costa.

Azenhas de Marte

Outra bela vila em Portugal, a poucos passos de Lisboa, é a cidade de Azenhas do Mar, no topo de uma falésia. É uma aldeia onde se podem admirar as falésias recortadas com vista para o Oceano Atlântico. As casinhas brancas situadas na falésia são lindas de se ver e, como a aldeia é pequena, há muito tempo para relaxar, caminhar e comer.

Cascais

Não é nenhuma surpresa que Cascais seja um dos locais preferidos dos lisboetas. Tem tudo o que você poderia desejar para um fim de semana relaxante: o charme de uma pitoresca vila de pescadores, ruas tranquilas em tons pastéis e praias perfeitas.

