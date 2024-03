“Antes você era bom e estável, mas agora…”

Natalia ParagoneEm 20 de julho de 2023, deu à luz Ginevra, sua primeira filha nascida do amor com Andrea Zelita. Após o nascimento da filhinha, Natália não perdeu tempo em voltar à academia (já em setembro passado), para recuperar a forma e também para dedicar um tempo valioso a si mesma. Mas é lamentável que a antiga casamenteira masculina e feminina tenha dito aos seus seguidores que tinha perdido a consistência e a determinação para completar a sua formação. “Hoje vamos à academia, amanhã não sabemos.” Estas são as palavras que a ex-casamenteira escreveu para acompanhar sua primeira selfie no espelho, que ela postou em suas histórias no Instagram.

Letra de Natalia Paragone

Após a gravidez, é importante para qualquer mãe recuperar as energias perdidas e restaurar as condições que tinha antes da gravidez. Portanto, trabalhar sua força de vontade e automotivação pode ser o primeiro passo crucial na preparação de um modelo de plano de penalidades. Natalia Paragone sabe bem disso, pois deixa claro aos seus seguidores o quanto se arrepende de continuar treinando e, principalmente, de poder ir à academia.

«Comecei a me exercitar passo a passo – frisou Natalia Paragone -. Fui primeiro em setembro, depois fiz uma pausa e não voltei por um tempo. Hoje por exemplo voltei a treinar, voltei à academia mas já sei que não vou conseguir nada. Tenho muita certeza sobre isso. Mas antes de engravidar, eu estava muito bem e estável. agora? “Eu não sinto isso.”

