Andrea Denver casou-se com a modelo Lexi Sundin, com muitos rostos do Big Brother no casamento

A modelo e ex-concorrente do Big Brother Andrea Denver se casou com sua parceira Lexi Sundin, uma colega que conheceu em Nova York. Alguns rostos do reality também estiveram presentes no casamento: de Daniele Dal Moro a Patrick Ray Pugliese.

Andreia Denver Ele se casou. Modelo e ex-concorrente de Grande irmão Ele disse sim ao colega Lexi SundinSeu parceiro – através de altos e baixos – há cerca de 3 anos. Lexi e Andrea se conheceram em Nova York, cidade onde moram. No entanto, o casamento foi celebrado em Verona, na Basílica de San Giovanni Battista. Verona é a cidade natal da modelo que teve a oportunidade de comemorar este momento importante de sua vida com seus entes queridos.

A história de amor entre Andrea Denver e Lexi Sundin

Andrea, como sempre, sempre esteve longe do mundo das notícias policiais, evitando mostrar sua história de amor com o colega nas redes sociais. Lexi é sua parceira desde 2021. Eles se separaram quando Denver participou de um reality show americano durante o qual ele se aproximou de outra mulher. Mas depois de sair do show, Andrea percebeu que ainda amava Lexi e seguiu seus passos. lá Pedido de casamento Chegou em novembro passado.

Quem são os rostos da GF que compareceram ao casamento?

Alguns rostos conhecidos do Big Brother compareceram ao casamento de Andrea Denver e Lexi Sundin. Entre a edição 2020, da qual a modelo participou, estiveram Aristide Malnati, Patrick Rey Pugliese e Fabio Testi, algumas das pessoas com quem Denver esteve intimamente associado durante a sua estadia na Cinecittà House. Mas Adriana Volpi, a apresentadora de TV que estava… Crie um sentimento especial com Andrea O que não teve continuidade quando eles voltaram à vida real (ambos estavam romanticamente envolvidos na época: Adriana com o ex-marido Roberto Barli E Denver com a modelo Anna Wolf). Também participou do casamento Daniele Dal Moro, outro ex-rosto de GF (em versões diferentes da de Denver), grande amiga do noivo.