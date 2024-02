Análise da mini TV LED TCL C80, 144 Hz 4K: a melhor compra para quem não quer exagerar

Com o Análise do TCL 55C805 Chegaremos a conclusões semelhantes, sem deixar de apontar todas as áreas em que a fabricante chinesa conseguiu melhorar o que já foi conseguido no passado.

Bem, com o TCL esse risco é frequentemente evitado. Já no review da TCL QLED 55C735, por exemplo, falamos de uma TV com preço bastante competitivo, que necessariamente teve que fazer alguns compromissos, claro, mas no geral conseguiu devolver uma imagem agradável e sem muitos excessos.

O mercado de TVs 4K acessíveis é sempre muito interessante. Porque se é verdade que nos modelos topo de gama caminhamos no limite da excelência para captar diferenças muitas vezes invisíveis ao olhar não especializado, então, quando lidamos com sacrifícios concebidos para conter custos, é fácil encontrar-nos perante produtos que não são bem equilibrados, incomuns para este ou aquele item, que é divulgado pelo marketing, mas é péssimo em todos os outros fatores de avaliação.

A TCL também escolheu o Google TV este ano com Android 12 como base para sua plataforma de smartphone. Uma escolha conservadora, mas prática, pois a interface é rápida, limpa e estável. Em seguida, a empresa chinesa abandonou a configuração de dois controles remotos: o novo aparelho aproveita melhor o espaço que seus antecessores e combina de forma inteligente o teclado numérico e teclas dedicadas ao streaming. Ainda podemos trabalhar um pouco no seu design, falta a retroiluminação, mas estamos diante de um bom avanço que tem praticamente tudo que você precisa no lado funcional.

o O painel atinge 4K e 144 Hz na porta HDMI 1 Embora o HDMI 2 suporte resolução 4K a 120 Hz; As duas entradas restantes vão até 4K e 60 Hz, uma das quais é eARC. O limite desta escolha é que não poderemos usar amplificador ou soundbar com entradas HDMI 2.1 (embora sejam incomuns); Por outro lado, podemos usar ambas as portas HDMI 2.1 para jogos sem sacrificar uma das portas de áudio periféricas. Falando em jogos, a Barra de Jogo atualizada permite ver estatísticas e desempenho durante o uso.

O suporte HDR é garantido em quase todas as variantes: HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ até 120 Hz e HLG (Hybrid Log-Gamma); O processamento de vídeo é gerenciado por uma nova versão do processador AiPQ 3.0, e há modo cinema e suporte para Dolby Atmos e DTS-X. O setor de áudio inclui o sistema Onkyo com dois alto-falantes integrados cuja potência aumenta para 15 watts em relação aos modelos 2022.

A qualidade de construção é boa apesar do uso de plástico: não se ouve nenhum rangido e a parte traseira tem um padrão xadrez semelhante ao das TVs Sony. Os alto-falantes ficam escondidos no chassi, enquanto o novo suporte, que abandona a configuração de suporte duplo, é mais estável que no passado e também esconde melhor os cabos.

o Projeto TCL QLED 55C805 Mantém a dos modelos 2022. Portanto, temos uma moldura metálica muito fina e com bordas vivas, separada da tela por uma borda preta de cerca de 1-2 mm, e uma base central que se conecta ao corpo da TV por meio de dois elementos separados. Acrescenta um pouco de peso, mas com 13kg a prancha ainda é muito leve.

Experiência de usuário

O TCL 55C805 funciona bem com todos os tipos de conteúdo, embora não se destaque em quase todas as áreas

TCL QLED 55C805 é uma TV balanceada. A experiência geral do usuário é boa, não há áreas onde a TV seja ruim e nenhuma área de excelência, mas tem que lidar com alguns compromissos ditados pelo preço de venda ainda bastante baixo.

Retorno total

Depois de instalar o Google TV nos deparamos com a configuração clássica do menu do Android, que é sempre bastante intuitivo. Os ajustes de vídeo vêm completos com configurações avançadas, compartilhadas pelo modo HDR: essas configurações incluem saturação, matiz, equilíbrio de branco de 2 ou 20 pontos e brilho. O sensor de luz ambiente pode ajustar automaticamente o contraste e o brilho máximo: funciona bem, mas a calibração manual permite uma visualização ideal, especialmente se as condições de iluminação não mudam constantemente.

O TCL 55C805 possui duas portas HDMI 2.1, uma delas com frequência de 144 Hz, enquanto a entrada eARC é movida para uma das duas entradas HDMI 2.0b

Comparado ao ano passado está melhorando Gestão do Relatório de Desenvolvimento Humano, o que é definitivamente mais claro. O painel opera com brilho máximo de 1.000 cd/m2 e pode contar com metadados dinâmicos como Dolby Vision e HDR10+ para melhor mapeamento de tons. A gama de cores também é de bom padrão, pelo menos para essa faixa de preço, e a calibração é precisa, além de um equilíbrio de branco um pouco mais frio que o normal. O escurecimento local de 384 zonas é eficaz, sem fenômenos óbvios de blooming: em geral, o contraste é excelente, mas em cenas mais escuras sente-se a falta do preto “verdadeiro” dos displays OLED, já que o TCL mantém a retroiluminação sempre ativa especificamente para evite flores.

Resumindo, como sempre, a transição de uma TV topo de linha é perceptível, mas o quadro geral é certamente bom. As principais limitações residem num ângulo de visão ainda limitado, com cores que mudam claramente já a 30 graus e uma gestão de movimento nada impecável, com a interpolação de movimento ainda a precisar de ser perfeita. Apesar do sistema Onkyo, o som também não nos interessou, mas é difícil esperar mais em uma TV dessa faixa.

interface de usuário

para'A interface é suave e responsiva E aproveite bem os recursos oferecidos pelo Google TV. A tela inicial é a clássica, com as habituais recomendações do Google no meio. Depois, há uma nova barra de acesso rápido às configurações que pode ser acessada usando um botão especial no controle remoto, que permite acesso rápido aos ajustes de áudio e vídeo ou seleção de predefinições. O suporte para serviços de streaming é impecável, os menus são fáceis de navegar e a presença da barra de jogo é útil para manter as opções relacionadas aos jogos sob melhor controle.

O atraso de entrada do TCL 55C805 foi medido usando o Leo Bodnar 4K Lag Tester

jogos de vídeo

Por mais que eu seja jogos de vídeoA proposta do TCL tem algumas desvantagens. O atraso de entrada é em média de 13ms em 4K a 60Hz e é ainda reduzido aproveitando o suporte a 120 e 144Hz, uma taxa de atualização, esta última, que não deve ser tida como certa em TVs 4K. Os avanços na tecnologia HDR fazem justiça até aos títulos mais brilhantes, enquanto a presença de duas entradas HDMI 2.1 representa um bom pacote que deve satisfazer o usuário médio sem problemas.

A Barra de Jogo permite ver o indicador de taxa de quadros na tela (desde que o VRR esteja habilitado) e exibir a mira na tela, além de acesso rápido ao menu completo. Os consoles da geração atual são totalmente suportados e até o Nintendo Switch não parece deslocado em uma TV TCL.

Atualizar a série TCL C80 é bom, mas não pode fazer milagres

O novo sistema de upscaling denominado UHD Deep Learning AI SR permite, na verdade, melhorar o nível de detalhe trabalhando no valor de nitidez, embora afete as bordas das imagens com um efeito de lápis nem sempre agradável. Porém, em geral, funciona discretamente tanto na transição do Full HD quanto do 576p.