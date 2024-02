Alfa Romeo Milano, os interiores serão mesmo assim?

No dia 10 de abril, a Alfa Romeo vai estrear o Milano, um SUV B que será oferecido com motorizações elétricas e híbridas. Ao longo dos meses, vimos algumas das primeiras imagens, ainda que ocultas, do novo modelo partilhadas pela montadora.

Primeiras fotos

As imagens mostram reconstruções em 3D de alguns elementos da cabine de passageiros. Obviamente, como sempre, tudo deve ser encarado com cautela.

Alguns elementos sugerem que se trata, na verdade, de designs de interiores da Alfa Romeo. Por exemplo, no painel de instrumentos, a área do painel de instrumentos tem o típico formato de periscópio da Alfa Romeo. No meio fica o espaço onde será instalada a tela do sistema de infoentretenimento. Abaixo da tela encontramos uma série de botões físicos para gerenciar o controle do clima e o volume do sistema de áudio. Nas laterais do painel podemos ver as saídas circulares do ar condicionado.





A imagem do túnel central destaca a presença de botões para gerenciamento da transmissão e dos modos de condução que serão disponibilizados. O elemento circular parece integrar o botão de ignição ao carro. Por que se preocupar? VolanteTerá fundo plano e uma série de controles físicos nos raios. Haverá também pás que poderão ser utilizadas no modelo elétrico para alterar o nível de recuperação de energia.