Alerta Meteorológico, Aviso da Defesa Civil; Chuva fresca, trovoadas e ventos fortes estão chegando

Alerta meteorológico para segunda-feira, 4 de março

Uma perturbação de origem atlântica aprofunda-se na nossa península, resultando em perturbações meteorológicas; Associado a isso estará um significativo fortalecimento do ar, que na segunda-feira, 4 de março, afetará principalmente a Sardenha, espalhando-se depois para as regiões do sul, especialmente Sicília e Calábria.

Com base nas estimativas disponíveis, o Departamento de Defesa Civil em contrato Juntamente com as regiões em causa – os responsáveis ​​pela implementação de sistemas de defesa civil nas regiões em causa – emitiu um alerta sobre condições meteorológicas adversas. Os eventos climáticos que afetam diferentes partes do país podem ser determinados no resumo nacional, nas avaliações hidrológicas e hidráulicas consultadas no site do Departamento Nacional de Previsões e Alertas Meteorológicos (www.protezionecivile.gov.it)

A notificação fornece Da noite de domingo, 3 de marçoCom fortes ventos fortes que se estendem dos quadrantes ocidentais até à Sardenha, depois à Sicília e à Calábria, são possíveis tempestades em costas expostas.

Com base em eventos previstos e em andamento, é avaliado para o dia Alerta laranja para segunda-feira, 4 de março, em algumas partes do Piemonte e Emilia-Romagna. Um alerta amarelo também foi avaliado para partes da Úmbria, Lácio, Abruzzo, Molise, Campânia, Basilicata, Puglia, Calábria, Sicília e Vêneto, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sardenha..

A previsão meteorológica e de situação crítica para Itália é atualizada diariamente com base nas novas previsões e na evolução dos acontecimentos, e está disponível no site do Departamento de Proteção Civil (www.protezionecivile.gov.it) juntamente com as regras gerais de conduta. O mau tempo deve seguir-se. A informação sobre os níveis de alerta regionais, questões críticas específicas relativas a cada território e medidas preventivas adotadas é gerida pelas estruturas regionais de defesa civil, em articulação com as quais o Departamento acompanha a evolução da situação.