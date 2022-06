Aise.it – ​​a agência internacional de notícias estrangeiras

rimini \ ais \ – Três dias de participação, comparação e diálogo, para um festival de inovação que se afirma como uma referência internacional para a construção de um futuro justo e sustentável. A décima edição do WMF – Festival de Marketing Online, o festival de inovação digital, aquece os motores com mais de 100 eventos sobre diversos temas (negócios, networking, música e entretenimento, cinema, arte, cultura e, sobretudo, formação, que sempre foi o cerne da iniciativa) acompanhando participantes e mais de 600 convidados e palestrantes (selecionados entre mais de mil inscrições recebidas) explorando o mundo da inovação. Um evento grandioso em que a Itália se apresenta no cenário mundial, reconhecendo sua capacidade de contribuir decisivamente para a cooperação internacional sob a bandeira da diplomacia da inovação.

A data é De 16 a 18 de junho na Feira de Rimini, o novo site do evento organizado pelo Search On Media Group, que é o principal patrocinador do evento na região da Emilia-Romagna. O evento é patrocinado pelo Município de Rimini, Município de Bolonha, Agência Espacial Italiana, Health and Sports Resort, Clust-Er e Qualitytravel entre os parceiros de mídia do evento.

Entre as muitas novidades do WMF2022 – a exposição que reunirá mais de 250 expositores para obter uma imagem atual do estado do empreendedorismo e inovação digital italiano e internacional – também está a presença associada ao sistema de Câmaras Italianas no Exterior “nomeado” para o envolvimento de parceiros de países estrangeiros na Itália.

De fato, dentro da posição nacional Assocamerestero (Estande 101) Delegado de Doze Câmaras de Comércio Italianas no exterior vindo de Austrália – Melbourne (Câmara de Comércio e Indústria Italiana na Austrália), Bulgária (Câmara de Comércio Italiana na Bulgária), Canadá (Câmara de Comércio Italiana no Canadá Ocidental e Câmara de Comércio Italiana em Ontário, Canadá), Croácia (Câmara de Comércio Ítalo-Croata), França Nice (Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Cote d’Azur), Malta (Câmara de Comércio Italiana Maltesa), Portugal (Câmara de Comércio Italiana para Portugal), República Checa (Câmara de Comércio Ítalo-Checa), Salónica (Câmara de Comércio Ítalo-Grega em Salónica), Sérvia (Câmara de Comércio Ítalo-Sérvia) E suíço (Câmara de Comércio Italiana para a Suíça).

Ele observa que “a rede de Câmaras de Comércio italianas no exterior sempre participou dos eventos e reuniões de negócios mais importantes da Itália, para fornecer uma visão original sobre o desenvolvimento dos mercados internacionais e acompanhar a internacionalização das empresas”. Domenico Murillo, Secretário Geral do Assocamerestero. “No entanto, nossa presença no WMF 2022 em Rimini representa uma oportunidade única para nós: não apenas porque estamos aqui pela primeira vez com uma grande delegação da Câmara Europeia e além, mas também porque é a primeira vez que, dois anos depois a pandemia, finalmente temos a oportunidade de encontrar interlocutores estrangeiros importantes em um só lugar e conhecer representantes de instituições, startups, aceleradoras e capital de risco com quem dialogamos e discutimos para lançar as bases para a cooperação no campo da inovação futura.”

“Por isso, agradeço aos organizadores do WMF e aos meus colegas secretários gerais do CCIE presentes – acrescenta Murillo – que nestes dias apresentarão as muitas oportunidades disponíveis nos diferentes mercados em que operam. Graças ao apoio das Câmaras de Comércio italianas No exterior, espero que o WMF voe em breve para os mercados internacionais – após a fase grega em outubro de 2021 em Salónica e na Croácia em março de 2022 – para construir um ecossistema inovador e sustentável para o empreendedorismo em escala global.”

Além de sua presença na área de exposição dedicada à Feira de Inovação para acolher os pedidos do público italiano e internacional participante, participando de reuniões de networking corporativo e internacional, e momentos de networking entre instituições e atores do setor, a fim de influenciar positivamente o ‘programa agenda da inovação italiana e para incorporar as visões e perspectivas do sistema. A delegação do Catar sobre o futuro da Itália, delegados e secretários gerais das Câmaras de Comércio italianas no exterior, juntamente com delegações de empresas e representantes de negócios que participaram da ocasião, participar de dois dias de atividades de treinamento em informação e apresentação de oportunidades de negócios em vários países do mundo.

Eventos promovidos conjuntamente por distritos individuais com o Assocamerestero e o Search On Media Group serão realizados em Exportação de Sala de Teatro Aberto (09, Hall C3), Organizadora do WMF 2022. Aqui está o programa completo.

quinta-feira, 16 de junho

12:40 – 13:20 – “FondiExport.it e Digital Export Manager The Future of Italian Exports” (CCIE Malta)

17:40 – 18:00 – “Parque de Sophia Antipolis, o primeiro technopol da Europa” (CCIE Nice)

18:20 – 18:40 – “Croácia – seu centro de TIC. Descubra com a Câmara de Comércio Ítalo-Croata por que a Croácia é tão excitante para as TIC” (CCIE Zagreb)

sexta-feira 17 de junho

09:20 – 09:40 Atração de investimentos suíços de alto valor para a Itália (CCIE Suíça)

12h50 – 13h10 Portugal: Como impulsionar a inovação (CCIE Lisboa)

13:10 – 13:30 Bulgária e seu Ecossistema Inovador: Oportunidades para PMEs e Startups (CCIE Sofia)

16:30 – 16:50 Oportunidades para PMEs e Startups Canadenses em Setores Inovadores (CCIE Canadá)

Representantes das outras noventa instituições contam com a presença de subsecretários do Ministério das Relações Exteriores Benedetto della Vidova e Manlio Di Stefanopara a saúde Andréa Costadesenvolvimento Econômico, Anna AscanyVice-presidente da Região Emilia-Romagna Eli Schlein e cabeça de gelo Carlos Ferro.

Toda a suíte hospedará Festival Mundial de Startups, um evento dedicado ao mundo das startups, startups, investidores e incubadoras dispostos a conhecer novas empresas e suas ideias inovadoras. Inúmeras delegações de investidores e start-ups da Croácia, Bulgária, Grécia, República Checa, Espanha, França, Líbano, Iraque, Egipto, Arábia Saudita, Sérvia, Polónia, Israel e Portugal, para as quais contribuiu a rede de Câmaras de Comércio Italianas no exterior .

O evento, que ao longo do tempo se tornou a referência internacional para o setor, vai acolher mais de 300 startups e investidores nacionais e internacionais num espaço dedicado a apresentações e reuniões de startups de nível B2B e aos visitantes presentes na feira. (levante)