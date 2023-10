Agora também corrige erros de digitação de URL no iOS e no Android

Google Apresenta uma série de novas ferramentas no Chrome, Pesquisa e mapas (falamos aqui do novo Meteo) com o objetivo de melhorar a experiência do usuário Pessoas com deficiência Ajude-os a aproveitar ao máximo as funções do smartphone.

Começando com o reconhecimento imediato de AEmpresa dirigida por pessoa com deficiênciaferramenta que Ele fornece aos clientes mais detalhes e permite que os comerciantes se apresentem. Quando uma empresa decide se identificar como propriedade de uma deficiência, este atributo aparecerá automaticamente Entre as informações A mesma empresa na Pesquisa Google e no Maps.

Outra novidade diz respeito ao Google Lens, que ajuda as pessoas a fazer isso por meio de inteligência artificial e realidade aumentada Oriente-se usando a câmera do smartphone. A função agora estará disponível para cegos e deficientes visuais Leia a tela enquanto usa o Lens no Mapspara que possam receber feedback em áudio sobre o que veem e pesquisam: já está disponível no iOS e também chegará ao Android no final do ano.

Também vem em mapas Viagens sem escadas, função essencial para quem usa cadeira de rodas, mas também para quem tem carrinho de bebê ou mala. A opção Acessibilidade para cadeiras de rodas deve estar habilitada nas preferências. Alternativamente, basta selecionar os três pontos e ativar ‘Acessibilidade para cadeiras de rodas’. As informações de acessibilidade do Android Auto também foram ampliadas, para que possamos ver imediatamente se o nosso destino possui, por exemplo, entrada com rampa ou estacionamento para pessoas com deficiência.

Aqueles que usam ações do assistente apreciarão a capacidade de fazê-lo Personalize-os Mais detalhes com novos recursos: