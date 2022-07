Agora eles estão pedindo à UE que levante as sanções (e pague uma compensação)

o oligarcas Eles não estão mais lá e agora que o interesse nos russos ricos não é mais tão alto quanto era no início da guerra, eles estão tentando abolir toda uma série de sanções impostas contra eles pela União Européia. O motivo que vão tentar dar na justiça – explica Jornal de Wall Street – Que seus direitos foram violados ao realizar os procedimentos.

o Estado unidoNa esteira da invasão russa, a União Europeia e a Grã-Bretanha lideraram o Ocidente na punição de dezenas de oligarcasUcrânia. Nessa rede, dezenas de empresários bilionários que, segundo os governos ocidentais, têm laços estreitos com o Kremlin Assim, eles são cúmplices no conflito. Na maioria dos casos, as sanções contra indivíduos resultaram em proibições de viagens e congelamento de ativos, incluindo iates, jatos particulares, vilas e contas bancárias no valor de bilhões de dólares.

Muitos oligarcas já se distanciaram do presidente russo Presidente russo Vladimir Putin após a invasão. Alguns até se moveram para proteger seus ativos do fechamento, em alguns casos, transferindo a propriedade para parceiros ou membros da família. Agora, poucos deles estão tentando remover as restrições impostas a eles no sistema jurídico da UE.

Os poucos que se mudaram legalmente também Roman Abramovichforçado a vender o Chelsea no início deste ano; Alisher Usmanov, magnata metalúrgico e de mineração; Os antigos sócios Mikhail Fridman e Peter Avin, que administram um dos maiores bancos privados da Rússia, abriram processos separados no Tribunal Geral da União Europeia. Eles exigem o levantamento das sanções, alegam que seus direitos foram violados e negam as alegações dos governos ocidentais de laços estreitos com o Kremlin.