Aganda vende subsidiária portuguesa para Somai por US$ 2 milhões da Investing.com

Londres – Aganda Corp. (NASDAQ: AKAN), uma empresa global de canábis medicinal, anunciou a venda da sua subsidiária portuguesa RPK BioPharma Unipessoal, LDA à Somai Pharmaceuticals Unipessoal, LDA. O acordo definitivo de compra de ações e o acordo de garantia representam um passo importante na indústria da cannabis medicinal, com o objetivo de melhorar o acesso dos pacientes a tratamentos de qualidade.

Somai comprará a RPK por um valor total de US$ 2 milhões, dos quais US$ 500.000 já estão em depósito. O saldo é pago após a conclusão dos termos finais, incluindo due diligence e outras cláusulas.

O acordo de compra de ações assinado após a alteração da LOI datada de 1º de fevereiro de 2024 marca um passo significativo para o fechamento da transação. Espera-se que a venda fortaleça a posição financeira da Aganda e facilite o seu crescimento no mercado global de cannabis.

Após a venda, a Aganda continuará a fortalecer a sua presença global através da sua subsidiária no Reino Unido, Canmart. A Canmart, que importa e distribui produtos de cannabis aprovados para uso médico (CBPM), está expandindo seus serviços no Reino Unido para fazer parceria com produtos de terceiros e operações de cannabis medicinal.

Além disso, a Aganda está a desenvolver o Projeto Cabriola Green na Colúmbia Britânica, Canadá, que produzirá produtos de THC e canabinóides (CBD), e está a avançar a sua expansão na Europa e na América do Norte.

Este comunicado de imprensa é apenas informativo e não constitui uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários. Tais ofertas devem estar em conformidade com o Securities Act de 1933, conforme alterado.

Sobre Aganda Corp:

Aganda é uma empresa de cannabis medicinal e plataforma de saúde comprometida em melhorar o acesso a produtos acessíveis e de alta qualidade. O seu portfólio inclui a Holigen, uma instalação de cultivo interior certificada pela UE GMP em Portugal; Canmart, um importador e distribuidor farmacêutico com sede no Reino Unido; Parcerias com líderes do setor como Cookies, Consativa Group e Cellan Life Sciences Leva Clinic.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.

