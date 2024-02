Acidentes por nevoeiro na A1: cerca de trinta automóveis presos, pelo menos 15 feridos, dois com gravidade. Rodovia fechada entre Piacenza e Birmânia – Notícias

O nevoeiro desta manhã provocou uma série de grandes colisões na autoestrada A1 entre Piacenza e Parma: pelo menos trinta veículos estiveram envolvidos e Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas (Orçamento Provisório). Pelo menos dois destes Em estado grave E eles foram levados às pressas para o Hospital Maggiore, na Birmânia. O helicóptero 118 trouxe algumas bolsas de sangue para o local.

Entre os km 80 e 85 há pelo menos dois pontos onde ocorreram acidentes perto de Alceno (província de Piacenza) no sentido Bolonha. O 118 despachou vários veículos de Piacenza e Fidenza para o local, e a polícia também atendeu o incêndio. De Piacenza e Fiorenzuola. A polícia de trânsito estava envolvida em várias patrulhas.

Troço da A1 Piacenza-Parma (entre o nó A1/A21 e Parma) fechado em ambos os sentidos. No segmento fechado, a empresa reporta filas no sentido Bolonha e pelo menos sete quilómetros de filas no sentido Milão. As estações Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza estão fechadas à entrada e em ambos os sentidos.

Os serviços de resgate ativados em modo de emergência estão ocupados.

Nevoeiro na A22, limite de velocidade 50 km/h



O nevoeiro na A22 é particularmente denso entre Mântua e Carpi. Um serviço de safety car está ativo para padronizar a velocidade do tráfego e garantir a máxima segurança aos passageiros. O limite de velocidade publicado é de 50 quilômetros por hora. Com exceção de algumas colisões leves, o tráfego agora está normal, sem feridos, disse a agência. A visibilidade é de cerca de 70 metros. Todos os funcionários da Autostrada del Brennero foram mobilizados, com a ajuda de inúmeras patrulhas da polícia de trânsito.

Entre Verona e Modena os bancos de nevoeiro estão presentes, não fechados. Nos últimos dias, cerca de 80 km ficaram interditados durante três dias seguidos.

