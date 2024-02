Acidente rodoviário de Maxi na Tanzânia, trágico número de 25 mortos, incluindo 3 estrangeiros: pelo menos 21 feridos

Acidente de carro Maxi na Tanzânia. Colisão violenta entre vários veículos Causou a morte de pelo menos 25 pessoasIncluindo três cidadãos estrangeiros, outros 21 ficaram feridos.





Três cidadãos estrangeiros também morreram

O presidente da empresa confirmou a notícia do terrível acidente Tanzânia Samia Salouh HassanExplicando que as vítimas são estrangeiras Americano, sul-africano e queniano.

O presidente ordenou que todos os feridos fossem tratados Na região de Arusha Receba tratamento gratuito, de acordo com Aji.

Dinâmica de incidentes

O incidente assustador envolvido Quatro veículos na área de Kibauni (Ngaramtuni), ao longo da Rodovia Arusha-Namanga, em Tanzânia.





Segundo reportagens da imprensa local, o trágico acidente ocorreu no sábado, 24 de fevereiro de 2024, e ainda está em andamento Um caminhão e outros três veículos estavam envolvidos.

Falando no Hospital de Referência Mount Meru na noite de sábado, 24 de fevereiro, o Comissário de Polícia, Awadhi Juma Haji, confirmou que Entre os mortos estavam 11 mulheresEntre eles está uma garotinha.





Samia Suluhu Hassan é presidente da Tanzânia desde março de 2021

O motorista que causou o acidente fugiu

Sobre as causas do acidente, o diretor da polícia explicou que Investigações iniciais Eles provaram que Sistema de freio de caminhão O que levou a uma colisão violenta com outros veículos à sua frente.

Ele acrescentou que a polícia ainda está procurando o motorista do caminhão. Ele teria fugido após o incidente.





Justin MasegoComissário Regional para Arusha, Um dos veículos envolvidos no acidente disse Transferindo alunos E professores da New Vision School em Arusha, e outro era um autocarro público.

Ele acrescentou que os feridos foram transferidos para o hospital Principais hospitais na cidade de Arushaincluindo o hospital de referência para toda a região, e Hospital Luterano do Ceilão.

Mais de 18 mil mortes anualmente devido a acidentes rodoviários na Tanzânia

Todos os anos, os acidentes rodoviários provocam a morte de mais de 1.000 pessoas 1,35 milhão de pessoasque afeta desproporcionalmente os países em desenvolvimento.





em TanzâniaOs últimos dados da Organização Mundial de Saúde comprovam que os acidentes rodoviários representam 6,12% do total de mortescom um número efetivo de aprox. 18.054 mortes anualmente.