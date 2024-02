“Acabei em um hospital nos Estados Unidos sem seguro saúde”, o caro pesadelo da italiana

Uma menina italiana que vive nos Estados Unidos, sem seguro de saúde, contou a sua terrível experiência no hospital: O que aconteceu?

Este incidente que se espalhou pela web foi relatado por JasmimUma garota italiana casada com um californiano que mora nos Estados Unidos. @kickagriffin É o pseudônimo sob o qual ele publica seu conteúdo na web. Tudo começa com um comum Febre Chegou na hora errada. Na verdade, Jasmine começou a se sentir mal quando não estava cobertaplano de saúde. Como todos sabemos, em Estado unido, Ao contrário da Itália, os cuidados de saúde são privados. Por esse motivo, os empregadores geralmente também oferecem seguros que cobrem despesas médicas na contratação de funcionários.

Infelizmente, Jasmine teve que correr para o pronto-socorro duas semanas depois de mudar de emprego, quando ela não tinha seguro. No vídeo, Yasmine fala sobre como fez de tudo para evitar ir até ele hospitalSaber disso seria muito caro. Então, primeiro, procure descansar em casa. Então eles começaram também Dor intensa no peito. Quando a dor se tornou insuportável, Yasmine foi a uma clínica particular para fazer um exame. “Se você fosse minha filha, eu diria para você ir imediatamente ao pronto-socorro“, explica o médico. Mas Yasmine explicou que não tinha plano de saúde. Aí o médico deu a ela um documento da clínica, com o qual, segundo ela, ela não iria pagar nada ao hospital.

EUA O pesadelo da menina italiana está no hospital sem seguro

Então Yasmine vai para o hospital. Assim que entrar, vire Vinculado Da clínica para a enfermeira e ela é aceita. Os testes mostram que Yasmin tem Pericardite. Ela então recebe ibuprofeno e vários analgésicos. Enquanto ele está na sala, um homem chega Homem vestindo terno e gravata Quem lhe pede dados pessoais. Yasmine percebe que ele é o responsável pela emissão da conta e explica que entregou a ela o papel dispensando-a de pagar. “Sim não se preocupe”O homem a tranquiliza. Apenas de passagem 4 horas, Yasmine recebe alta do hospital e volta para casa. Mas depois de alguns meses, alguns começam a chegar Mensagens suspeitas

Na verdade, são contas. Yasmine então liga para o hospital e explica que entregou o documento que a isenta do pagamento. “Desculpe, podemos ter perdido, por favor, reimprima-o“, explicam a ela. Yasmine faz o que lhe mandam e devolve o papel ao hospital. Mas, infelizmente, sua aventura não acabou. Na verdade, alguns meses depois, ela recebe um telefonema de uma instituição de cobrança de dívidas informando-a de que ela tem uma dívida com o hospital 10 mil dólares. Jasmim é incrível. “No final decidi pagar porque poderia ter problemas com Nível de equilíbrio”Jasmim revela. Na verdade, a menina poderia ter recorrido da decisão, mas o score de crédito, critério básico nos Estados Unidos para avaliar a capacidade do devedor de cumprir suas obrigações financeiras, teria sido afetado. A moral da história: Na Itália, temos muita sorte de ter cuidados de saúde públicos.

