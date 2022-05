A Terra Santa: O Retorno dos Peregrinos. CIC, “A reinicialização que dá confiança”. Esperando os italianos voltarem

O fluxo de peregrinos para a Terra Santa está retomando lenta mas seguramente, após dois anos de interrupção devido à pandemia. Hotéis, abrigos e lojas estão recuperando força, dando à economia local motivos de esperança também para as famílias cristãs palestinas que vivem do turismo e das peregrinações. Números do Ministério do Turismo de Israel e do Centro de Informação Cristã (CIC) da Custódia da Terra Santa. Mais de 5.500 peregrinos italianos retornaram à Terra Santa de janeiro até hoje

Jerusalém (Foto: Al-Sir)

(De Jerusalém) As ruas do Bairro Cristão na Cidade Velha de Jerusalém onde bate o coração do cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro, é parada obrigatória para quem vem em peregrinação à Terra Santa. Após uma pausa de dois anos imposta pelo Covid-19, Israel diminuiu gradualmente as restrições até que os testes de PCR molecular, o isolamento subsequente no aeroporto e os testes de antígeno na entrada fossem cancelados a partir de 21 de maio, restaurando efetivamente as condições normais. . Decisões tomadas face ao lento mas gradual aumento do turismo que entra no país após a pandemia. 207.400 chegadas de turistas foram registradas em abril de 2022 (em comparação com 30.200 em abril de 2021 e 405.000 em abril de 2019). 5.000 chegando da Itália apenas no mês de abril. Um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado e uma queda de 49% em relação a 2019, ano do boom do turismo em Israel. Se esta tendência se mantiver, 2022 poderá registar 2 milhões de entradas.

O mesmo para a economia. Os santuários da Cidade Santa, do Santo Sepulcro ao Getsêmani, e de Bethvag à Pele, assistem hoje a um fluxo contínuo mas organizado de grupos de peregrinos vindos principalmente da América do Sul, EUA e América Central, enquanto peregrinos da América do Sul, EUA e América Central. Da Europa Oriental, é sempre muito durante e depois da Páscoa ortodoxa. a partir de Centro de Informações Cristãs (CIC) da Custódia da Terra Santa, que administra as reservas para missas e orações em locais sagrados, observa que “a guerra na Ucrânia levou ao cancelamento de muitas peregrinações. É difícil, se não impossível, partir daquela região .” Uma série de ataques na segunda quinzena de março e abril causou preocupação particular entre os peregrinos e causou a morte de israelenses e palestinos. Mas, de acordo com o CIC, “os locais sagrados são seguros e não há nada a temer pela segurança dos peregrinos”.

As vitrines, agora polidas, estão repletas de objetos sagrados e devocionais, e os proprietários convidam os peregrinos que passam a comprá-los. “Ainda estamos longe dos números pré-pandemia – diz Mostafadono de uma loja de souvenirs homônima não muito longe da Igreja do Santo Sepulcro – mas estamos confiantes no futuro próximo, mesmo que demore um pouco antes de voltarmos ao normal.”

Onde estão os italianos? O pai está convencido disso também Ibrahim Feltas, guardião da Custódia da Terra Santa e diretor da “Casanova Jerusalém”, a casa dos peregrinos a poucos passos da Basílica do Santo Sepulcro. Um lugar que é uma verdadeira casa, especialmente para os italianos. A Casanova reabriu as suas portas, após a pandemia, há cerca de três meses. “O último grupo de acolhimento – o monge diz ao senhor – remonta a 16 de março de 2020. Temos reservas que são promissoras, definitivamente não estamos em níveis pré-pandêmicos. A guerra na Ucrânia, os ataques de março e abril, afetaram aqui e nas regiões, mas temos que ser pacientes até que ele retorne as pessoas aos lugares santos”. Os desaparecidos são os italianos, diz padre Ibrahim com um sorriso. “Os italianos ainda são poucos. Aqui as pessoas estão esperando por eles e perguntando ‘Onde estão os italianos?’. Os peregrinos italianos têm laços históricos com a Terra Santa, são amigos tanto de palestinos quanto de israelenses, e são muito apreciados. volte logo”, disse o monge que recebeu o cartão. Matteo Zuppi, Arcebispo de Bolonha e novo Arcebispo da Itália: “Esperamos por ele em Jerusalém com as dioceses italianas”. Peregrinos entram e saem do Portão Casanova, dois italianos, Chiara e Andrea, que estão em Jerusalém em lua de mel. A sala de Casanova está cheia de malas e na recepção as chaves dos quartos estão prontas para receber 55 jovens da Úmbria e da Sardenha. Comissário da Terra Santa da Úmbria, Padre, os acompanha Stefano Tondelli: “Chegamos hoje. Eles são jovens visionários que esperam que este Hajj lhes dê a luz necessária para tomar as decisões certas para suas vidas.”

Dentro da basílica. Enquanto isso, grupos de peregrinos se aglomeram na praça em frente à Igreja do Santo Sepulcro, entre os quais também jogadores sérvios sub-17 que participam da fase final do Campeonato Europeu de Sub-17 2021-22. Peregrinos espanhóis e brasileiros, munidos de fones de ouvido que ouvem a explicação dada por seus guias. Dentro da basílica, um pequeno grupo de mulheres ucranianas reza na pedra de sedimentação. Eles exibem a bandeira ucraniana e acenam um pequeno cartaz elogiando seu país. Eles pertencem à diáspora ucraniana e vieram, dizem, em peregrinação para rezar pela paz e por suas famílias que permaneceram em sua terra natal. Fileiras regulares de peregrinos são vistas no Calvário e entrando no Santo Sepulcro. Tudo acontece de forma ordenada e silenciosa, as multidões de peregrinos antes da pandemia, pelo menos por enquanto, são apenas uma lembrança. Mas é “um retorno que dá confiança e esperança a muitas famílias cristãs palestinas que vivem do impacto do turismo religioso e respiram a economia que enfrenta grandes dificuldades e está sendo testada pelo vírus Covid-19”.





Números. Estatísticas de 2022 (janeiro-maio) submetidas ao SIR por Escritório de peregrinos franciscanos A nível continental falam de 1.100 grupos da América do Norte para um total de 36.683 peregrinos, de 958 grupos da Europa para 28.276 crentes, de 442 grupos da América Latina com 17.406 crentes. Os grupos da Ásia 229 têm 7.967 peregrinos, seguidos da África com 37 grupos e 1.063 peregrinos e da Oceania com dois grupos e 33 fiéis. Os países com maior presença estão em ordem: Estados Unidos com 36.122 peregrinos (1.081 grupos), Brasil com 10.323 peregrinos (246 grupos), Espanha com 6.700 peregrinos (184 grupos), Itália com 5.557 peregrinos (218 grupos), Israel com 4.258 peregrinos (81 grupos), França com 3.683 peregrinos (129 grupos), México com 3.472 (103 grupos), Reino Unido com 2.500 peregrinos (92 grupos), Polônia com 2.407 peregrinos (82 grupos), Alemanha com 2.235 peregrinos (39 grupos) Indonésia com 1.300 peregrinos (43 grupos) e Colômbia com 1.137 peregrinos (30 grupos). Filipinas, Eslováquia, Argentina, Índia, Portugal, Áustria, Noruega, Canadá, África do Sul, Suíça, Chile, Porto Rico, Croácia, Palestina e República Dominicana.