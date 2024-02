A Itália perdeu para Portugal por 4-7 no final de uma partida muito emocionante

A primeira partida da temporada terminou em Sant Sadurni d'Annoia (Espanha).A Itália de Alessandro Bertolucci no Campeonato Europeu Masculino de Hóquei no Gelo de 2023. Coco e seus companheiros enfrentaram uma equipe muito forte Portugal. Veja como foi.

A partida da Azzurra começa da pior maneira possível. Primeira chance de Portugal e sofreu gol Magalhães venceu o Sagaria por 0-1. Itália leva o golpe ao tentar responder Duas situações ofensivas semelhantes se desenvolvem fazendo o placar 0-3: Cinquini, que enfrenta Pedro Henriques, teve chance neutralizada Ao contrário do golo de Gonçalo Alvesentão a barra transversal do próprio Compagno E na cobrança de pênalti seguinte para a seleção portuguesa, que voltou a fazer três gols com Alves dez minutos depois.

Com três gols de diferença, time de Bertolucci não perdeu a coragem. O prazo reorganiza as ideias e Portugal faz o mesmo, mas sair dos bloqueios recompensa os Azzurri: Coco, na grande área, na virada, é um gol que faz o 1 a 3 que reabre o jogo dez minutos antes do final do primeiro tempo.

Coco “em chamas”. A menos de sete minutos do final do primeiro tempo, ele recupera a bola. Acelera e destrói a metade portuguesa da defesa, depois volta e dispara um remate que Pedro Henriques nada pode fazer.Se você não tem certeza O ponto 2-3 trouxe oficialmente os Azzurri de volta à partida. As equipes de pontuação vão para o vestiário com.

A recuperação começa em um ritmo muito acelerado. Isto leva à criação de espaços e contra-ataques constantes. Sgarria e Pedro Henriques tornaram-se heróis com defesas importantes, Enquanto os jogadores em campo às vezes, por falta de clareza, cometem alguns erros nos passes. Ebenazar acerta a trave e fica a um passo do empateEnquanto Portugal continua a cometer erros, aproximando a Itália da recompensa ofensiva, então Fashin quase fez o placar de 3 a 3 se o árbitro não tivesse descoberto uma violação em um gol marcado com o corpo e não com o stick.prove sua disposição de cancelar a rede.

Não há momento de descanso. Sempre que Portugal se aproxima do empate, a reacção de Portugal é mais forte, no entanto Sgaria revelou-se um muro intransponível nas sucessivas tentativas de João Rodriguez, Rafa Costa e Magalhães.

Últimos dez minutos: Situação ruim, Itália – Portugal 7-8. A situação muda. João Soto da esquerda: Mova-se na diagonal, depois mova-se para fora e a partir daí Ele envia um traço que desliza diretamente sob a intersecção do pólo mais distante. Sgarria não pode fazer nada: marcar 2-4 para Portugal.

A Itália volta com dois gols, mas não desiste. Coco tenta novamente e Henrix abaixa os sapatos para dizer não. Então Malagoli errou sozinho o saque de Vatcin no jogo fora de casa: É a preparação para 4-3, chegando faltando menos de três minutos para o final do jogo. Gavioli escapa no início do segundo tempo, mantém a marcação direta atrás, depois fica cara a cara com o goleiro e não comete erros ao chutar de bom ângulo.

Bertolucci pede um tempo para tentar o ataque final: mas a Itália perde o equilíbrio e depois luta para voltar perfeitamente às fases defensivas. Faltando pouco mais de um minuto, Isolado no meio-campo, Gonçalo Alves entrou por dentro e encontrou a oportunidade para finalizar a partida, vencendo Sagarria com uma navalha. Parecia que o 3-5 fechava o jogo, mas não foi o caso.

No último minuto tudo acontece. A Itália reabre em 4-5 com Malagioli, Quem aproveita o trabalho de Cocco para vencer, porém No início do segundo tempo, os azzurri estavam despreparados, perdendo por 4 a 6 para Hélder Nunes, que eliminou a seleção italiana com dois gols. É o episódio que escreve A palavra “fim” na partida. Nos últimos segundos, os portugueses aproveitaram a oportunidade para melhorar o marcador marcando novamente um golo, chegando ao 4-7 final. Novamente com Gonçalo Alves (poker para ele).

Amanhã é o segundo dia de Campeonato Europeu 2023: Às 21h, a Itália enfrenta a França, que enfrenta a Espanha uma hora depois.

Foto: Alba Taris / Usando FISR