Uma tempestade causada pelo fornecimento de munição de urânio empobrecido à Ucrânia para combater a guerra com a Rússia. Tony Capuzzo, jornalista e correspondente de guerra, critica a opção, que soou um alarme em sua conta no Twitter: “A franqueza com que a Grã-Bretanha se comunica sobre o fornecimento de projéteis de urânio empobrecido indica o uso de ucranianos como vidas a perder. mortal para os inimigos, mas também para os amigos. Muitos soldados italianos morreram depois dos Bálcãs.”

As palavras de Capuzzo vieram alguns dias depois que a vice-secretária de Defesa britânica, Annabelle Goldie, anunciou que o Reino Unido entregaria projéteis de urânio empobrecido à Ucrânia. Goldie observou que, além de fornecer tanques Challenger 2, o país enviará “munições, incluindo projéteis perfurantes contendo urânio empobrecido”. Ele acrescentou que esse tipo de míssil é “extremamente eficaz” contra tanques e veículos blindados de transporte de pessoal, mesmo os mais recentes e seus veículos blindados. E imediatamente surgiu uma discussão com o russo Vladimir Putin.