A HP está vendendo tudo na Amazon: um laptop com desconto de 220 euros

HP Ela está pronta para causar um grande impacto Amazonas Com uma série totalmente nova de promoções que permitem ao usuário reduzir significativamente as despesas reais, mesmo na compra, por exemplo, de um produto Cadernos A última geração.

O modelo sobre o qual queremos falar com você éHP 15s-eq3001slum laptop de última geração, com corpo todo em plástico e teclado em ilha completo Do teclado alfanumérico, que possui um uma oferta de 15,6 polegadas Diagonalmente, com resolução Alta precisãoE a possibilidade de contar com o processador AMD Ryzen 5 Da última geração, um modelo mais refinado 5.625 anos. Todos com 8GB de RAM e 512GB de memória interna no SSD, permitindo que os dados sejam acessados ​​e salvos muito rapidamente alto.

Recebido hoje Ofertas da Amazon No seu smartphone, através do nosso canal oficial dedicado do Telegram, que você encontrará disponível apenas em Este link especial.

HP vende tudo: chegam as melhores ofertas

Uma oportunidade verdadeiramente única e rara, através da qual poderá… Cadernos Qualidade, os gastos não são somas particularmente grandes. A lista de preços dos produtos será 699 eurosMas para esta ocasião Amazonas Decidi aplicar um desconto especial equivalente a 31% do valor acima mencionado, elevando o valor final para apenas 31%. 479 euro. Compre Você pode completar aqui.

Os pontos fortes de tal dispositivo são absolutamente incontáveis, e entre muitos os encontramos Placa gráfica AMD Radeonpara que você possa aproveitar o poder de uma GPU simples e obter bons detalhes na maioria das ocasiões, além de um Câmera A frontal, posicionada exatamente acima da tela, através da qual se pode ter sucesso em videoconferência ou qualquer outro elemento semelhante, com o benefício da precisão 720p Com alta precisão. O produto é entregue em sua casa diretamente de AmazonasCom tempos que não são longos, demorará apenas alguns dias para que você possa aproveitá-lo livremente.