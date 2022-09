A enfermeira morreu aos 37 anos

Após a invasão russa de sua terra natal, a Ucrânia, ele decidiu defender seu país com armas, deixando para trás até mesmo seus entes queridos. Deixou Villorba, onde viveu por mais de 14 anos com o marido, Edgardo Spagnulo, segurança de profissão, e dois filhos pequenos (em frente à reitoria da paróquia), 14 anos e um filho. Apenas uma criança de 10 anos. Esta é a triste história de Mariana Triasco, uma enfermeira que morreu há três dias durante uma briga aos 37 anos: um drone a matou enquanto ela estava de serviço a vinte quilômetros da usina nuclear de Zaporizhia. O funeral da mulher de Ivano-Frankivsk já foi celebrado na quarta-feira, 28 de setembro, em sua aldeia de Drozyanets. De acordo com sites de notícias locais, vários parentes e amigos e até mesmo seu professor da escola primária.

Em março, poucos dias após a eclosão da guerra, Mariana pediu informações a um familiar, se eram necessários médicos no front: sair em 10 de abril, para ingressar no 102º regimento (com o nome “Kvitka”. “, flor) das Forças de Defesa do Território como médico militar.

“Conversamos sobre isso em abril, Mariana e eu. Eu disse a ela que não queria deixá-la. Ela respondeu que tinha decidido: eu iria para o seu país ajudar as pessoas. Ela cresceu com um grande amor por Ucrânia: ela participou da Revolução Laranja de Tymoshenko aos 19 anos, e essa experiência a marcou profundamente » : disse o marido ao Corriere della Sera. Mariana conheceu o marido em Santa Lucia de Pia enquanto trabalhava como zeladora: em um pequeno parque, de um encontro causal, grande amor.