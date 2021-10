A Covid ajudou nos pagamentos sem dinheiro, mas ainda há muito dinheiro na Itália

“A Covid acelerou a digitalização dos pagamentos, mas a Itália continua sendo um país que faz uso intensivo de dinheiro, entre as 35 piores economias junto com a Guatemala, Burundi e Azerbaijão.” Isso foi dito ao HuffPost por Lorenzo Tavazzi, sócio e chefe de cenários e inteligência da European House-Ambrosetti. De acordo com o estudo do primeiro think tank italiano sobre dados divulgados pelo Banco Central Europeu no relatório anual “European Central Bank Payments Statistics” publicado em julho de 2021, “face a uma queda significativa no consumo, de cerca de 8 por cento em 2020, as transações sem dinheiro caíram significativamente Muito menos, apenas por um ponto e meio. ” Isso significa que o pagamento com cartão de crédito e em diversos meios que não o dinheiro “é muito mais flexível do que o pagamento à vista, caso contrário teria diminuído da mesma forma o consumo e o pagamento com papel-moeda”, explica Tavazi. “O mesmo é verdade para o peso das transações não monetárias em relação ao PIB, que em 2020 atingiu quase 13 por cento.”

Políticas governamentais de pagamentos digitais ajudaram

No entanto, a mudança, embora relativa, para pagamentos alternativos em dinheiro, deve-se não apenas aos efeitos econômicos e em termos de hábitos de consumo da epidemia, mas também às políticas governamentais. Segundo Tafazi, “nos últimos anos, tem havido várias iniciativas importantes a favor da construção de um mecanismo, do qual os pagamentos eletrónicos são o seu principal componente”. Entre os exemplos, “Todas as operações maravilhosas feitas com nota fiscal eletrônica”. Agora, na atualização do documento de Economia e Finanças, “Há um tópico para avaliar o impacto das faturas eletrônicas na evasão do IVA”. O que esperam de The European House-Ambrosetti é “continuidade de iniciativas: depois de pensar na fatura eletrónica, depois de criar o chamado Centro Stella, que integra algumas bases de dados de agências de receitas, chegar a um puzzle de elementos que conduza à formação de um círculo virtuoso, cashback é um dos itens que estão incluídos nele. No fundo, nosso país já possui “peças bem pensadas que têm permitido a efetivação de algumas políticas”. Em suma, parece que os melhores clientes em potencial têm a fatura eletrônica como infraestrutura básica do país e o cash back “como política temporária de aceleração e estímulo, caso contrário se tornará um mecanismo distorcido”. Mas Tafazi acrescenta claramente: “Não deve durar alguns meses, mas deve ser deixado para o período necessário.” No momento, como alguns sabem, o procedimento está suspenso, por ser muito caro, mas “seria bom reintroduzi-lo trabalhando no seu aperfeiçoamento”.

PNRR está caminhando para uma atualização

Que o atual governo caminha para a modernização e digitalização, da qual os pagamentos fazem parte, é evidenciado pelo fato de que “o registro de nomes de domínio, com toda a digitalização da administração pública, a última nuvem, traça um caminho tão claro que o vários elementos se encaixam naturalmente ”, continua Tafazi. No entanto, se colocarmos a Itália no quadro internacional, “mais uma vez, ela está se desenvolvendo a uma velocidade menor do que outros grandes países”. Basicamente, “a Itália está se movendo, mas há a questão da velocidade relativa”. No estudo há dados muito interessantes relacionados à Grécia, um país que até alguns anos atrás era altamente dependente de dinheiro para alguns aspectos da economia subterrânea. “Lá por cinco anos eles tomaram decisões que foram amplamente estudadas até mesmo por nossa empresa.” São várias medidas não monetárias, como a dedução de cotas de desconto apenas se forem utilizados instrumentos de pagamento que não sejam em dinheiro, penalidades por descumprimento das regras e toda uma série de outros aspectos que criaram continuidade naquele país, tornando-o um dos que mais cresceram neste sentido. “Hoje é também um dos países que tem visto uma queda significativa na referência à cota não autorizada, então a correlação teórica que estamos estudando nas áreas de desenvolvimento não monetário, redução de bens não autorizados e estímulo ao consumo , A Grécia provou na realidade. ” Nos últimos anos, Portugal também adoptou várias políticas que têm permitido ter taxas de crescimento dos pagamentos electrónicos entre as primeiras da Europa e acelerar a sua transição para a revolução do cashless.

A Itália ocupa a 33ª posição entre as piores economias do mundo no Índice de Densidade Monetária

Olhando para os dados da The European House – Ambrosetti em detalhes, ainda há evidências sérias na Itália da economia subterrânea (11,9% do PIB) e evasão do imposto sobre valor agregado (€ 35,4 bilhões), tornando o país o pior da Europa . A Itália continua sendo um país dependente de caixa, ocupando a 33ª posição entre as 35 piores economias do mundo em seu “índice de densidade de caixa”, junto com países como Guatemala, Burundi e Azerbaijão. De acordo com os resultados positivos, o valor das transações não monetárias diminuiu apenas 1,4% em 2020, em comparação com uma redução de 7,6% no consumo. O peso das transações não monetárias no PIB em 2020 foi de 12,7%, mas ainda é inferior ao de outros países europeus (Portugal é o melhor com 40%). O nosso país continua a ser o terceiro na Europa em termos de número de transações com cartão per capita, aumentando a diferença com mais de dois terços dos países europeus, embora ocupe o terceiro lugar na Europa em termos de número de pontos de venda (depois da Grécia e da Irlanda ) Em 29 de setembro de 2021, o Ministério da Economia e Finanças emitiu o NADEF – Atualização do Documento de Economia e Finanças. O documento mostra as estimativas do MEF da diferença de IVA na Itália para 2019, que, como mencionado anteriormente, está experimentando uma redução acentuada na evasão de IVA graças à introdução de faturas eletrônicas (apresentadas em julho de 2018 para alguns setores e em geral a partir de 1º de janeiro , 2019). No entanto, as estimativas fornecidas no NADEF diferem significativamente das da Comissão Europeia.