Quatro modelos para a conquista da Europa

Abundância de notícias de outono para MG – Evento online para MG, a glorificada marca inglesa está agora sob a asa protetora da Motor SAIC ChinêsA sétima fábrica do mundo. MG Motor Europe é uma marca jovem, nascida em 2019, mas que conseguiu distinguir-se com produtos e preços interessantes. Esse evento de outono em MG serviu para fornecer dados, novidades e preços dos carros da marca. Matt Lee, diretor da MG Motor Europe, e Mike Pelevant, diretor de relações públicas foram homenageados. Dados interessantes, como vendas em capítulo um subordinar 2021, Chegou 21.000 unidades Entre os países europeus e o Reino Unido, que sozinho responde por cerca de dois terços do total. A presença da GM na Europa, atualmente em 16 países, verá em breve a adição da Finlândia e da Suíça. Os revendedores e centros de serviço também estão crescendo, de 200 para 400 até o final de 2021.

> Não MG Marvel R elétrico.

La Marvel R – Para o grupo, o MG Autumn Event deu amplo espaço para MG Marvel R Elétrica (Na foto acima), um crossover de tamanho médio (467 cm de comprimento) trazido para março (Quem é o Para saber mais). chegará em duas cópias, porém um Tração nas quatro rodas Equipado com três motores no total 288 cv e um alcance de 370 km em uma sessão WLTP. Versão A Tração Traseira Dois motores elétricos com 180 CV Total e interessante Autonomia 402 km. A bateria de 70 kWh permite um carregamento rápido em corrente contínua com potência máxima de 92 kW, o que permite ir de 5 a 80% em 43 minutos.

o equipamento nível MG Marvel R Elétrica Conta com diversos sistemas de assistência ao condutor (ADAS), uma bomba de calor que adapta de forma eficiente o ar condicionado à bateria e ao habitáculo, com efeitos positivos na velocidade e autonomia de carregamento, e um sistema V2L para alimentação de um dispositivo externo. O MG Marvel R Electric possui instrumentação digital com tela de 12,3 polegadas e touchscreen de 19,4 polegadas para controlar o novo sistema de conectividade MG iSMART que oferece, dependendo da versão, DAB +, Bluetooth, ponto de acesso Wi-Fi e integração de smartphone com Apple CarPlay ou Android Carregamento automático, sem fio, navegação em tempo real, previsões do tempo e streaming de áudio com Amazon Music. O sistema é atualizado graças ao Amazon Web Services, atualizações over-the-air e um aplicativo para controles é fornecido. Serviços remotos e online.

Recursos interessantes para pagar: i os preços subordinar MG Marvel R. O preço da versão Comfort começa a partir de 39.990 euros; O luxo custa 4.000 euros enquanto a versão mais completa e poderosa, Performance, está disponível a partir de 47.990 euros. O MG Marvel R Electric estará disponível nas concessionárias MG a partir do final de outubro de 2021.

> La MG ZS EV.

MG ZS foi remodelado – Mas o evento MG Autumn teve outra novidade: Regeneration MG ZS EV (Na foto acima), também disponível no final de outubro. Este SUV elétrico marcou 15.000 registros em seu primeiro ano, ficando bem classificado na Noruega, Reino Unido, Suécia, Holanda e França. Esta nova versão do MG ZS apresenta um design mais moderno, desempenho aprimorado, maior alcance e mais tecnologias. O ZS EV será oferecido em dois níveis de acabamento, Conforto e Luxo, e duas baterias: uma já com 70 kWh no lançamento, enquanto a bateria padrão de 50,3 kWh chegará mais tarde; As faixas WLTP declaradas são 440 km e 320 km, respectivamente. O carregador de bateria integrado padrão de 11 kW trifásico na versão de longo alcance é um pouco fraco. Os preços começam em 30.990 € com a bateria de alcance padrão e 34.990 bateria de longo alcance.

> MG5 Electric.

MG5 Electric MG acredita que há uma forte demanda por veículos elétricos mais baratos do que o que está sendo produzido atualmente. lá MG5 Electric perua (Na foto acima) responde a este pedido. O volume do porta-malas é de 479 litros, aumentando para 1.400 com os bancos traseiros rebatidos, enquanto o monomotor com tração dianteira oferece 156 cv e 260 Nm de torque. Também neste caso, o MG5 Electric é oferecido inicialmente com a maior bateria: 61,1 kWh para um alcance de 400 km. Depois disso, uma versão com bateria de 50,3 kWh e autonomia de 320 km também será proposta. Também neste caso, o carregador padrão é trifásico de 11 kW. O MG5 Electric chegará às concessionárias no primeiro trimestre de 2022, com escolha em dois níveis (Conforto e Luxo). Os preços oficiais ainda não foram definidos, mas devem ser “inferiores a 30 mil euros”.