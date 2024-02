A ciência encontrou o gene da infidelidade. Aqui está qual

Uma pesquisa recente da Universidade de Queensland gerou um debate interessante sobre a dinâmica de…traição Nas relações humanas. Segundo os cientistas, traição É possível que tenha raízes profundas na nossa herança genética, proporcionando assim uma nova desculpa para aqueles que tendem a aventurar-se fora do casamento.

O estudo, liderado pelo pesquisador Brendan Zech e publicado pelo Sunday Telegraph, analisou dados de 7.300 gêmeos com idades entre 18 e 49 anos, todos em relacionamentos de longo prazo.

resultados da pesquisa

Os resultados revelaram que 63% dos homens e 40% das mulheres apresentaram comportamento infiel, com possível ligação genética. Os investigadores identificaram um gene em mulheres cuja mutação pode aumentar a sua tendência à infidelidade.

Este seria o gene DRD4 (receptor de dopamina D), um potencial tomador de decisões em comportamentos propensos à infidelidade. Esta descoberta levanta uma série de questões sobre até que ponto o nosso código genético influencia as nossas escolhas e comportamentos nas relações românticas.

Além disso, existem diferenças de género no tratamento da lealdade. Embora estudos em homens pareçam sugerir uma possível relação entre níveis elevados de testosterona e tendências infiéis, as flutuações hormonais nas mulheres complicam ainda mais o quadro. O estradiol, conhecido como “hormônio de Marilyn Monroe”, pode desempenhar um papel no comportamento das mulheres, mas sua ligação direta com a infidelidade ainda precisa ser confirmada.

