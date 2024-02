A carne vermelha representa riscos para a nossa saúde: aumenta o risco de doenças

A carne vermelha ainda é campeã de sinais que levam à revisão dos planos alimentares e à redução do seu consumo.

Os estudos são muito claros E mostrar como o consumo de carne processada pode estar ligado ao surgimento de doenças. O problema está principalmente relacionado às gorduras saturadas, que provocam o aumento dos níveis de colesterol e, portanto, estão diretamente relacionadas à aterosclerose.

Isso também justifica a decisão de inclusão Diretrizes dietéticas para uma nutrição adequada Coma apenas uma porção de carne vermelha, preferindo sempre carnes magras e eliminando a gordura de qualquer maneira.

Carne vermelha: por que faz mal à saúde?

No debate social, a carne atingiu já patamares importantes, Por um lado existe a preocupação com a saúde e por outro com o ambiente. Porém, este ainda é o campeão da tabela. No passado, eram considerados um tipo de bem de luxo, eram caros e menos disponíveis. Com o tempo, a agricultura intensiva espalhou-se como um incêndio para responder com crescente insistência às necessidades humanas. É por isso que o que antes era um produto de nicho se difundiu, como o pão, o leite e os vegetais. Eles podem ser encontrados em qualquer lugar e são muito acessíveis. No entanto, isto deverá levantar questões sobre a forma como a carne que podemos obter é processada e produzida.

Se já foi um item de luxo, hoje é Podem ser encontrados por alguns euros no supermercado, o que mudou? A chave para saber se é benéfico ou não está nesta resposta. Isto deve-se não só à mudança nas condições económicas gerais, mas também a uma descida significativa dos preços, o que é claramente possível devido à presença da produção em massa e, portanto, também de tecnologias que não são nutricionalmente excelentes para o animal e, portanto, para os humanos. .

A carne vem de animais que precisam crescer rapidamente, o que São alimentados de forma específica, com baixo custo e seguem uma cadeia de processamento específica em sua totalidade. Tudo está sendo pressionado para produzir cada vez maior e mais rápido. Daí a necessidade de entender bem quais os termos e formas em que a carne é considerada prejudicial e estar ciente de que poucas pessoas podem pagar um determinado tipo de carne de alta qualidade e, portanto, aquelas que provêm de animais selecionados, cultivados naturalmente.

Com procedimentos “naturais” como os do passado, os animais cresciam lentamente e havia tempos e métodos que tinham que ser respeitados, por isso o produto final era caro. Na verdade, ainda hoje custa dinheiro. A escolha de carne de alta qualidade tem um preço devido a uma cadeia de abastecimento complexaO problema é que nem todos sabem o que comprar e, mais importante, ficam presos no vórtice.

Então o principal é Não vá a extremos, aprenda a escolher e siga a dieta mediterrânea E conselhos dos médicos. O excesso de carne é especialmente prejudicial se não vier de um determinado tipo de criação. Esse tipo processado foi listado entre os produtos que representam perigo para o organismo. De acordo com algumas pesquisas, entre outras coisas, o uso indevido pode causar diabetes tipo 2, até mesmo doenças cardiovasculares prematuras, e afetar o microrganismo.

A Sociedade Italiana para a Pesquisa do Câncer deixou isso categoricamente claro “Comer muita carne vermelha, principalmente carne processada (carne processada), Aumenta o risco de alguns tipos de câncer De forma proporcional à quantidade e frequência de consumo. O consumo modesto de carne vermelha (exceto carne processada) é considerado aceitável.”