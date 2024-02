A capital árabe da América “avisa” Biden (que a Casa Branca está em jogo em Michigan) – Corriere.it

Do nosso correspondente

Dearborn (Michigan) –“Não acho que Biden vencerá em Michigan.”. Ossama Siblani Ele estava a falar das eleições de Novembro, e não das primárias de ontem, nas quais a vitória do presidente Democrata era uma conclusão precipitada. É uma grande expectativa porque Quem perde para Michigan em novembro (E não é preciso muito: Biden venceu por 154 mil votos em 2020 e Trump por 11 mil votos em 2016.) Ele poderia perder a Casa Branca.

Al-Seblani dirigiu o jornal por quarenta anos Notícias árabe-americanas Ele sente que tem pulso Dearborn “A Capital Árabe da América”Sua população é de 110 mil pessoas. 54% deles são árabes americanos. Com mesquitas, mulheres veladas, restaurantes libaneses sem álcool, morando em casas geminadas e dirigindo SUVs em um típico subúrbio americano. Dearborn é principalmente libanês, iraquiano e xiita iemenita; A oeste da Livônia estão os palestinos de Ramallah, e ao norte de Southfield fica o lar dos caldeus iraquianos. Eles consideraram o assassinato de trinta mil pessoas em Gaza e o apoio incondicional de Biden a Israel como traição Esses eleitores que começaram a votar no Partido Democrata depois do 11 de Setembro E a guerra de Bush no Iraque.

Agora Al-Seblani é um dos trinta líderes locais que… Eles pressionaram para não votar em Biden nas primárias. Ouça, Michigan incentiva você a marcar a caixa “Descomprometido” (apartidária) nas urnas, como um aviso de que se a Casa Branca não mudar a sua política, corre o risco de perder as eleições de Novembro. James FuzzsimO diretor do Arab American Institute, que realizou a famosa sondagem no final de outubro passado, que testemunhou uma descida do apoio a Biden de 59% em 2020 para 17%, explica que o presidente desde então “mudou o tom, mas não sua política.” READ No Japão, um homem esfaqueou uma mulher e depois atirou em dois policiais: os três morreram

“Em novembro, ele perderá votos sem mudanças reais; É provável, mesmo que fosse esse o caso, que alguns não votassem nele agora. Outros dirão: não quero que Trump ganhe. Mas ainda não é suficiente “Para compensar a perda que começa em 17%”, diz-nos Siblani, mesmo que Biden consiga um cessar-fogo até segunda-feira, não será suficiente: quando funcionários da Casa Branca vieram aqui para tentar restaurar a comunidade, ele apresentou-lhes um plano de cessar-fogo permanente de 7 pontos, e a reconstrução de Gaza, e uma solução permanente para o conflito.”Alguns deles falaram-nos francamente. O problema no topo: Biden não se renderáOuça Netanyahu, não seus funcionários e nem nós.”

Governador Democrata de Michigan Gretchen WhitmerMais popular que Biden, Continuei o protesto ansiosamente: Ele ligou para Seblani em seu celular durante nossa entrevista com ele e nos avisou na televisão que um voto contra Biden é um voto em Trump, lembrando-nos que ele concordou com a “proibição muçulmana”. Se ele acabar votando nessas primárias Não comprometido O número deles não será muito grande e a Casa Branca poderá se acalmar. Mas acreditar que as pessoas estão “esquecendo” ou apresentando o bicho-papão de Trump é “perigoso e insultuoso”, disse Zogby. “Eu disse a Gretchen que ela era bem-vinda como amiga ou como governadora, mas não nos pediu para votarmos em Biden”, diz Seblani.

Imame iraniano Ali ElahiOutrora um “teórico naval” sob Khomeini, ele agora dirige o Dar al-Hikmah al-Islamiyyah em Dearborn. Ele chama isso de “escolher ovelhas”.De um lado está o lobo Trump, e do outro “o açougueiro Biden, porque seu dono cria animais para abatê-los e vendê-los”. Em novembro, muitos desses eleitores não votarão ou escolherão um terceiro. READ Azerbaijão, desenvolvimentos recentes podem levar a uma nova escalada entre Israel e Irã

Os árabes-americanos não são o único problema de Biden. Paige, 21 anos, não tem origem árabe: estuda antropologia e é voluntária em organização Não comprometido. Ela está a fazê-lo por Gaza, apesar de ter participado em alguns dos protestos universitários que lhe pareciam ser pró-Hamas.