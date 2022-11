Vivendo no limite 📺 Ela perdeu metade do peso agora é uma nova mulher

Laura Perez fez isso: depois de uma infância e adolescência turbulentas, ela finalmente conseguiu alcançar seu objetivo.

Ela foi uma das muitas pacientes que vieram, pesando cerca de 300kg e querendo desesperadamente melhorar de vida. Por esta razão, tentar perder peso também Laura Pérez Eles foram submetidos a uma dieta rigorosa e regime de exercícios por um médico famoso Viva no limite.

As mulheres ganharam força depois de ingressar no programa em seu início Ele pesava 270kg. Isso até a forçou a se sentar em uma cadeira de rodas. Mas ela conseguiu encontrar a determinação certa para seguir em frente, o que lhe permitiu alcançar seu objetivo.

Laura Perez, o que aconteceu com ela?

Laura falou sobre isso infância difícilEla afirmou que foi abusada sexualmente aos cinco anos de idade. Ela nunca contou aos pais que havia sido tocada de forma inadequada e começou a comer grandes quantidades de comida para se consolar.

No entanto, isso foi seriamente prejudicial para sua saúde e arriscava passar o resto de seus dias em uma cadeira de rodas e com um tanque de oxigênio. Após entrevistar o Dr. Nowzaradan, ela percebeu que deveria desistir dela vício em comida.

Em seguida, Laura passou por uma operação para perda de peso, mas houve complicações e ela sofria de pneumonia Ele poderia tê-la matado. No entanto, ela conseguiu recuperar sua energia. Embora ela tenha alcançado seu objetivo, seu casamento foi posto à prova.

ex-paciente Viva no limite Ela perdeu 50 kg que precisava perder para poder passar pelo processo de perda de peso. Durante a cirurgia, o médico percebeu que o baço e o fígado de Laura ainda estavam aumentados, o que significava que o bypass era completamente impossível. Então ele fez uma gastrectomia Remova 80% do estômago. Até o final do episódio que foi ao ar em 2015, Perez conseguiu perder 107 kg, para um total final de 161 kg.

Mais tarde, durante um dos episódios que mostravam o que aconteceu com os pacientes, ela revelou que conseguiu perder Mais de 50% do seu peso inicial, perdeu 152 kg e, assim, tornou-se elegível para a cirurgia de bypass gástrico. Ela também planejava se submeter a uma cirurgia de remoção de pele.

Laura passou de um máximo de 270kg para 82kg! Ela também acabou terminando com o ex-marido Joey, mas agora tem um novo parceiro. Ela revelou que, embora quisesse se tornar mais independente e ter um emprego, Joy queria que ela ficasse em casa como havia feito antes. Isso levou então a O casamento deles se desfaz Então eles decidiram se separar. Então a paciente encontrou seu novo amante Eric Juarez, com quem se casou em 2018, com quem teve dois filhos.