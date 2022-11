Não ao derby, mas uma prática conjunta de civilização e ciência

O caso em uma escola romena foi explodido (aparentemente) por um professor, a apreensão da mãe e sua fofura e os erros cometidos em outros países (e possivelmente autocorretivos) ao iniciar transições de gênero prematuras e precipitadas. Como digo, esperando escolhas sábias e um diálogo sólido e respeitoso

Caro diretor, li com preocupação minha mãe a discussão sobre “alias de trabalho”. Ela tinha o dom de aceitar a dor dos pais que enfrentavam o desconforto dos filhos com o próprio corpo, e via as transições automatizadas, com a ameaça indisfarçada de “Você prefere uma filha morta ou um filho vivo?”. Olho para essas mães e seus filhos e acho que merecem mais ideologias que, em vez de deixar espaço para discussão saudável, confronto próximo, divida as pessoas em “ruins”, em oposição à profissão apelidada, e “bons”, por favor.

“Não vamos dizer a uma criança vestida de Superman que nos cumprimenta do alto da escada que ele é realmente um super-herói e, portanto, pode voar. Não vamos dizer a uma menina que pesa menos de 50 kg e se vê como gorda que ela pode fazer dieta. Então, não vamos dizer a uma menina que ela escolhe um nome de menino e é um menino “Ah não, infelizmente temos.” Então uma dessas mães nos perguntou por que é assim difícil contar evidências científicas sobre isso na Itália. O NHS desaconselhou oficialmente o incentivo à transmissão social de menores (da qual “alias de trabalho” é uma etapa) porque os danos causados ​​por essa prática, seguindo de perto todos os países pioneiros nessa abordagem que vão abandonando-o pouco a pouco porque não deu certo: quantas queixas de “ex-meninos” que foram convidados a tentar a transição sem uma investigação profunda agora, adultos, que desejam “voltar”, mas encontram feridas indeléveis na alma e corpo: quem fará a restauração de seus seios ou genitais, ou a capacidade de ter relações sexuais satisfatórias ou férteis? Milhares de psiquiatras, psicoterapeutas e médicos na Europa assinam uma declaração ao observatório internacional “La Petit Serene” (https: //www .observatoirepetitesirene.org/) defendendo uma abordagem que preserve a integridade física e mental dessas crianças: Muitos, por influência das mídias sociais e propaganda, foram instigados, acreditando que seu mal-estar é estar no corpo errado, para começar um caminho para a mudança de sexo; Na verdade, o mal-estar continua lá, com o acréscimo de novas feridas. E os adultos devem protegê-los até de si mesmos.

Como mãe, graças ao Avvenir, gosto de invocar um exercício de civilização e ciência: é hora de deixar o derby de fora para cuidar do bem-estar de nossos filhos vulneráveis, mesmo quando isso significa dizer “número”.

Maria Rachel Royo

Concordo plenamente, amável Sra. Royo, em seu convite para ‘prática em civilização e ciência’ também em relação ao transgenerismo, começando com a observação (não fácil ou óbvia) do chamado ‘paradoxo de gênero’. A questão foi reaberta pelo caso de Marco, um único envelhecido, heterossexual, sentindo-se masculino e há três anos já passando pelo caminho da verificação acompanhado por pais e especialistas e, finalmente, também através de sua escola, uma escola romena. Este jovem, como explicou ontem sábado, 12 de novembro, por Luciano Moya em nossas páginas, é de fato o herói do “pseudônimo de carreira”, ou seja, reconhecido por sua escola e no “nome escolhido”. Neste caso, Marcos. Um professor supostamente confrontou Marco duramente, apagando seu “nome escolhido” de uma tarefa e convocando-o abruptamente para a verdade de seu sexo no nascimento. Estou usando o subjuntivo porque não tenho certeza do que exatamente aconteceu. Se as coisas forem assim, eu também enlouqueço. Se por algum motivo não houver acordo sobre uma decisão da escola em que você está estudando, e pode haver desacordo e pode ser motivado por isso, então não é concebível que a retórica resulte em um nível de choque flagrante na sala de aula com uma pessoa. Aluno. E, no caso concreto, ninguém pode pretender saber mais sobre determinado acontecimento, incluindo o acontecimento psiquiátrico, do interessado, dos seus pais e dos que o seguem no saber e na consciência.

Atendeu às sérias preocupações às quais dá voz, Sra. Royo. Como sabem, nas páginas do “Avvenire” temos repetidamente dado conta de erros, escolhas imprudentes e verdadeiros desastres cometidos noutras partes da Europa e do mundo ao lidar com casos precipitados e mesmo numa idade muito jovem de alegados ” paradoxos” (uma vez que falamos de ‘disfonia’). Uma condição complexa e nada recorrente, mas não imaginária. Na Grã-Bretanha, assim como na Escandinávia, de fato, após uma temporada de insultos infelizes, parece haver um mais cautelosa e reversível na iniciação de caminhos de mudança de sexo para jovens e jovens Idade Não somos uma substância amorfa e flexível, não somos nossa aparência, somos homens e mulheres, somos uma realidade biológica e psicológica, somos nossa almas… Precisamos de respeito e sensibilidade, não do delírio de absoluta capacidade individual ou imposição social. No caso romano, onde um adulto transgênero é o protagonista, parece que o risco de passos precipitados foi considerado. E os pais, ao contrário o que aconteceu e continua a acontecer em outros países, mesmo quando há menores, participaram e participaram plenamente. Devemos realmente esperar sensibilidade e prudência, porque a “transição” decisiva E induzida sem pesar todas as opções, algumas delas irreversíveis, gera apenas, você lembra, mais dor e exaustão para viver.

Além disso, o colega Moya apontou em seu artigo como é perigoso e perigoso entrar nessa discussão com slogans pré-embalados. e julgar, mesmo a partir de um conhecimento breve e inexistente dessas histórias humanas, situações sempre caracterizadas por acentuados incômodos físicos e relacionais e imagináveis ​​sofrimentos interiores e espirituais. Concordo. Só acrescento a esperança de que as coisas na classe do ensino médio fossem menos miseráveis ​​e desastrosas do que aparecem nos relatórios em circulação, pois nenhum professor – o que eu permitiria que ele dissesse, sem prejuízo do professor em questão – deveria permitir-se situações semelhantes. a um descrito. Se as coisas fossem desse jeito cruel e chocante, não seria um exercício do dever pedagógico de saber dizer o “não” que ela, a boa leitora, levanta sobre seus pais, mas por um desrespeito proposital e provocativo aos pais. por outro lado, a ponto de lhe dizer essencialmente não “você o que você é”, mas “você é o que eu vejo”. Sim, é preciso ciência, civilização, senso de proporção e também os próprios limites. Não é um dérbi.