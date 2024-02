Vitória de Kris Meeke no Rali das Serras de Fafe

Um fantástico início de Campeonato de Portugal de Ralis Chris Meek E James Fulton Com o i20 Rally2 da Hyundai Portugal Team. Meeke dominou a corrida do início ao fim Rally Serras de Faf – Fellqueiras – Bodegas e Cabeziras de Pasto, Alcançando melhores tempos em 9 das 11 divisões cronometradas e terminando com vantagem de mais de um minuto. (Registro de graça para o canal Telegram Hora do rali Receba mensagens no seu telefone conexão)

Ninguém conseguiu igualar o ritmo de Meek, mas a batalha pelo segundo lugar aconteceu no rali entre os portugueses. Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) e boliviano Marco Pulasia (Citroën C3 Rally2). Marco Mulaccia liderou o co-piloto com Diego Vallejo até meio da corrida, mas já na especial 7 o português fez um grande tempo, ficando 18 segundos atrás do segundo lugar. Nunca desistiu.

Sergi Perez e Axel Coronado Apesar de terem sofrido uma penalização de um minuto e 20 segundos por estarem 8 minutos atrasados ​​no cronometragem da quarta etapa, terminaram entre os 10 primeiros das Serras de Fife com o Terra Training Hyundai i20 Rally2.