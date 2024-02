Valência: Um incêndio consome dois arranha-céus em Valência, carbonizando pelo menos 4 corpos – Notícias

Há quatro vítimas confirmadas e pelo menos duas dezenas de pessoas desaparecidas, que os bombeiros acreditam não terem sobrevivido, desde o enorme incêndio que destruiu um edifício de 14 andares no bairro de Campanar, em Valência, até um esqueleto em chamas. O incêndio, que deflagrou pelas 17h30 no oitavo andar por motivos ainda em investigação, devido aos fortes ventos de oeste e às temperaturas que ascenderam aos 25 graus, propagou-se rapidamente pelas duas colunas do arranha-céus e estendeu-se também até à Torre 2, em no mesmo prédio onde está localizado o complexo residencial, onde moram cerca de 350 pessoas em 140 apartamentos.

Segundo uma estimativa preliminar, confirmada pelo vice-diretor de Coordenação de Emergências, Jorge Suarez, à televisão nacional RTVE, pelo menos 4 corpos foram encontrados no 9º andar da Torre 1 por drones de combate a incêndios, o que não pode ter sido devido às temperaturas muito elevadas. Depois de entrar no prédio, você corre o risco de desabar. “Não podemos fornecer mais informações no momento”, disse Suarez. “Estamos trabalhando no resfriamento do prédio”. Mas pelo menos outras vinte pessoas estão desaparecidas “e não há esperança de encontrá-las vivas”, segundo disseram os bombeiros citados pelo jornal Levante. Outras 14 pessoas sofreram fraturas, queimaduras e envenenamento por fumaça, incluindo vários bombeiros e uma criança, e foram levadas a vários hospitais da cidade.

Vários moradores, entre os quais um pai, a filha e um casal, que ficaram muito tempo presos nas varandas dos pisos superiores do edifício, foram levados para um local seguro pelos bombeiros que se deslocaram ao local com dezenas de equipas. Enquanto um hospital de acampamento foi estabelecido e unidades móveis de queimaduras e reanimação foram enviadas. Os bombeiros ainda não examinaram o interior do prédio, que pode desabar. Os 112 serviços de emergência beneficiam da cooperação da Omi, a unidade militar do exército, que enviou um comboio de veículos de Madrid para controlar o incêndio e proteger as torres. Os depoimentos dos moradores do complexo residencial de luxo, numa das áreas de expansão da cidade, símbolo do boom imobiliário, são emocionantes. “Vimos as janelas quebradas pelo fogo e a temperatura ficou insuportável e corremos para fora. Mas ainda havia muitas pessoas lá dentro, gritando desesperadamente pelos seus familiares e a quem os bombeiros pediram para colocar roupas molhadas debaixo das portas”, disse Vicente. uma entrevista à televisão RTVE. O Nacional: “Tentaram bloquear o fogo e a fumaça.” Adriana Bano, diretora do complexo, disse à mídia local, em estado de choque e lágrimas: “Ficamos surpresos com a velocidade com que o fogo se propagou, e passado uma hora o fogo atingiu também a Torre nº 2, e ainda lá estão muitas pessoas.” No interior.” Levante. De acordo com a reconstrução inicial efectuada pelos bombeiros, materiais isolantes em edifícios construídos há 15 anos atrás teria ajudado ao rápido desenvolvimento do incêndio, mesmo sem a ativação dos sistemas de prevenção de incêndios.

A vice-presidente da Associação de Engenheiros Técnicos Industriais de Valência, Esther Bachadis, que avaliou o arranha-céu, atribuiu a ferocidade do incêndio ao revestimento de uma camada de poliuretano entre as folhas de alumínio que cobrem a fachada, e disse à televisão valenciana “A Pont” que era um produto “altamente inflamável”, fazendo com que o fogo se espalhasse por todo o prédio em menos de meia hora. Segundo o especialista, o incêndio constituirá uma etapa de “antes e depois” em Espanha, uma vez que ainda não ocorreu nenhum incidente desta magnitude dramática. Após o incêndio do arranha-céu Grenfell em Londres em 2017, que causou dezenas de vítimas, alguns países, incluindo a Grã-Bretanha, proibiram o poliuretano nas fachadas dos edifícios, mas não a Espanha onde, especialmente durante o boom imobiliário da década 2000-2009, a História Como o a construção das Torres de Valência é antiga, poderia ter sido utilizada em grande escala. “Ainda está isolado com barreiras corta-fogo”, para evitar a propagação das chamas em caso de incêndio. Segundo Boujades, depois do incêndio de hoje em Espanha, onde ainda não ocorreu nenhum incêndio desta grande dimensão, é possível rever a legislação para proibir a utilização de poliuretano no revestimento de edifícios. Entretanto, durante a noite em Valência, eclodiu uma competição de solidariedade entre os cidadãos para redistribuir as famílias evacuadas que foram todas acolhidas, incluindo hotéis e instalações de recepção, depois de terem perdido tudo no trágico incêndio.

