Un mare di fiori gialli per l’omaggio a Monica Vitti – Cinema

Un mare di mimose e rose soprattutto gialle, a cor preferida de Monica Vitti, dai quattro grandi vasi intorno al feretro ai tanti mazzetti portati dal flusso di persone di ogni generazione, fra le quali angio tante in tante in famiglie, le render hanno colorato la câmera ardente em Campidoglio, o sábado de 10 todas as 13,00, para o ícone do cinema scomparsa 2 febbraio a 90 anni. I funerali si terranno sempre sabato dalle 15 nella Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma. Ad acogliere il feretro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che si è fermato com il marito dell’attrice Roberto Russo, che poi è rimasto para tutta la giornata circondato dos pais e amigos.

Tra i primi ad arrivare, Walter Veltroni, che su richiesta di Russo aveva anunciando o scomparsa dell’attrice sui social, e o presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Sua anche una delle due grandi corone in fondo alla sala, insieme a quella del Sindaco e un gonfalone della Lazio, squadra del cuore dell’interprete di L’avventura, Ad accompagnare chi entra, un montaggio di sue e vita. fra set Monica Vitti “era un’attrice straordinaria che giustamente viene ricordata e celebrata in tutto il mondo. Noi la vogliamo onorare – spiega Gualtieri -.” citta”. Para o ministro da Cultura Dario Franceschini era “uma donna straordinaria e un’attrice incredibile, rimasta, nonostante gli ultimi anni di assenza, vividissima nel cuore degli italiani, come dimostra l’ondata di amore e affetvento che”.

Dacia Maraini che aveva stretto un legame profondo com lei dal film Teresa la ladra (1973) adattamento del suo romanzo Memorie di un ladra, spiega che “Monica aveva uma capacidade que andava al di la del filmo attoriale. Dei anche sugista. Custodisco la sua allegria, sempre pronto a giocare e ridere”. Marisa Laurito ricorda i tanti anni passati insieme, “io allora non ero ancora nessuno. Cantavamo, suonavamo, ridevamo… Era uma donna molto speciale humanamente e artisticamente, elegante, di classe, ironica. intelligente, bella. Abbiamo perduto”. Tra le amiche più care arriva anche Giovanna Ralli: “È stata un’amica straordinaria e la più grande attrice del cinema italiano – dice -. Ricordo le cene che organizzava a casa sua, alle quali veniva spesso anche met Alleva fine Sorci. a ballare . Alberto scherzava con noi e mi diceva, Monica è brava ma tu sei un po’ buzzichella”.

L’ex sindaco di Roma ed ex-ministro della Cultura Francesco Rutelli, oggi presidente dell’Anica, note quanto a sua distância e sofferenza “ci dovrebbero spingere alle lacrime, si deve parlare di lei con il sorriso- Turriso. la ricordiamo per la sua ironia, il talento, la bellezza singolare, i dubbi avuti per tutta la vita, che l’hanno resa umana e l’hanno fatta amare e capire da tutti”. Roberto Russo, racconta ancora Rutelli, “mi ha ricordato che avrei dovuto sposarli, nel 2000. Purtroppo ero in Cina per un impegno istituzionale e abbiamo mancato l’occasione. e lei fu uno degli ospiti clou per il rapporto formidable che avevano”.

Tra i volti del mondo dello spettacolo (molti saranno ai funerali di domani pomeriggio alla Chiesa degli Artisti) che le rendono omaggio ci sono anche l’amministratore delegato di Cinecittà Nicola Maccanico (“”Se il nosbtro cinema conta persona do quag” della sua grandezza “), Citto Maselli e attori come Pino Quartullo, Diego Ribon (“era una grande attrice e una donna meravigliosa, carica di umorismo e ironia”) e Antonella Ponziani: “Era il mio mito”. último saluto: oltre ai fiori, le portano messaggi, lettere, ritratti e riempiono i libri delle condoglianze (adornati da mimose e rose gialle) di dediche comomoventi, come “Il vutono inutono” “, “Grazie per i sogni” ou “sei stata la mamma di tutti noi”. Fra gli altri, Emanuela, che ha portato una rossa rossa “pois eu amava il turchese e il corallo. Aveva una grande femminilità, ed è sempre stata un exemplo de modo in porque tem difeso e valoriza a dignidade da mulher”. .. le voglio bene”