Um dos “treinamento prático” entre ciência e… Escotismo!

Domingo, 25 de fevereiro, entre 10h e 13h, no Planetário de Palermo / Villa Filipina, voltaremos a comemorar conforme a tradição UAAR aniversário Por Charles DarwinPai da Evolução, patrocinado por Município de Palermoo seguidorUniversidade de Palermo E ele dividiu Medicina de precisão Na área médica, cirúrgica e crítica (Me.Pre.CC).

Uma manhã de descoberta do pensamento crítico e científico, com discussões interdisciplinares sobre o tema “Estamos em nossas mãos“Em paralelo com”Crianças do Dia de DarwinAnimação da Natural Caves Society Altadarit E pela Associação Secular de Escoteiros CNGEque oferecerá oficinas gratuitas de ciências e brincadeiras.

Estamos em nossas mãos

O evento deste ano é dedicado à mão, que representa uma peculiaridade da espécie humana, cujo polegar permite o nascimento da tecnologia, mas também a estreita relação com outros primatas e com os muitos animais cuja estrutura partilha.

Juntos olharemos para o passado, o presente e o futuro desta estrutura, que é um modelo de adaptação ao meio ambiente e que leva assim à celebração do pai da teoria da evolução por seleção natural.

Rosana Pellerito (Muir)

(Muir) A mão está testemunhando o desenvolvimento rosário Sorbello (Universidade de Palermo)

(Universidade de Palermo) Mão robótica, caso de membro Francesca Toya (Universidade de Palermo)

(Universidade de Palermo) Cure suas mãos com suas próprias mãos Marco Eles vão (ANS se você gerenciar)

Giorgio é moderado Mauni (incrível)

Crianças do Dia de Darwin

Workshops científicos e lúdicos gratuitos e sem necessidade de reserva:

Empreendedorismo de alto nível para crianças e adultos + atividades de habilidades manuais para crianças CNGE

Espeleólogos-Ochi e Ciências da Terra pela ANS Altadarit

A programação completa está no ar Palermo.uaar.it/dd24