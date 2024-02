Ucrânia e Rússia, números de dois anos de guerra: mais de 10 mil mortes de civis

Quase dois anos após o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia lamenta mais de 10.300 civis mortosDe acordo com dados coletados pelas Nações Unidas. Os danos desde o início da guerra até ao final do ano passado foram estimados em cerca de 486 mil milhões de dólares na rápida avaliação dos danos e necessidades realizada pelo Banco Mundial em cooperação com o governo ucraniano, a Comissão Europeia e as Nações Unidas, com esforços contínuos esforços de reconstrução. Dez anos depois do terceiro

Cerca de 6,5 milhões de pessoas deixaram o país (seis milhões nos países europeus, 500 mil no Canadá e nos Estados Unidos) e 3,5 milhões foram deslocados internamente. Foram mortos 16 jornalistas, mas são 80 se tivermos também em conta os jornalistas que morreram na frente, segundo informou o Sindicato dos Jornalistas Ucranianos. 5.400 instituições educacionais e culturais e instalações médicas foram destruídas.

Só no primeiro mês de hostilidades, os ataques russos mataram mais de 4.200 civis. No entanto, seis meses após o início daquilo que Vladimir Putin continua a chamar de operação militar especial, o número de mortes diminuiu e mais de uma centena de civis continuam a morrer todos os meses.

lá A maioria das vítimas morreu nos ataques com mísseisMas também há muitas mortes causadas pela explosão de uma mina deixada pelos russos. A Ucrânia é hoje o país com a maior densidade de minas e, por esta razão, entre a ajuda militar fornecida pelos países aliados e parceiros a Kiev, há uma parte significativa das dotações destinadas à desminagem.

Inicialmente, as forças russas abriram múltiplas frentes de combate, mas agora os combates ocorrem apenas no leste, apesar de a força aérea russa continuar a pressionar todo o território ucraniano.

Dez por cento do parque habitacional na Ucrânia foi danificado ou parcialmente destruído, ou seja, (dados da OIM) quase 1,4 milhões de casas foram danificadas, um terço das quais foram consideradas irreparáveis.

Entre os principais destinos europeus dos refugiados ucranianos, além da Rússia, estão a Alemanha, que recebeu 1,4 milhões de refugiados, a Polónia, que recebeu 956 mil, a Grã-Bretanha, que recebeu 250 mil, e a Espanha, que concedeu asilo a mais de 192 mil pessoas.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) destacou que quase 8,5 milhões de pessoas dependerão da sua assistência em 2024, e que isso exigirá 3,1 mil milhões de dólares. Apenas dez por cento foram alocados até agora.

Naquele ano, os Estados Unidos tornaram-se o maior doador do Fundo para a Ucrânia, com mais de mil milhões de dólares, cerca de 37,5% do montante total. A União Europeia financiou outros 328 milhões de dólares, cerca de 12,1% do total. Entre as áreas onde locais civis, como escolas, centros culturais ou instituições de saúde, foram danificados, estava Donetsk, seguida de Kharkiv e depois de Odessa.